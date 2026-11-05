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Узбекистан снизил экспорт дынь и арбузов на 10% - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Узбекистан снизил экспорт дынь и арбузов на 10%
Узбекистан снизил экспорт дынь и арбузов на 10% - 05.11.2026, ПРАЙМ
Узбекистан снизил экспорт дынь и арбузов на 10%
Узбекистан в январе-сентябре 2026 года снизил экспорт дынь и арбузов в весе на 10% в годовом выражении, до 206,3 тысячи тонн, главным импортером остается... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T13:38+0300
2026-11-05T13:38+0300
россия
узбекистан
казахстан
киргизия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874941871.jpg?1793875126
ТАШКЕНТ, 5 ноя – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-сентябре 2026 года снизил экспорт дынь и арбузов в весе на 10% в годовом выражении, до 206,3 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда было поставлено 97,4 тысячи тонн, или 47,2% всех поставок узбекских бахчевых на внешние рынки, свидетельствуют данные национального комитета по статистике республики. "В январе-сентябре 2026 года Узбекистан экспортировал в 23 зарубежных страны 206,3 тысячи тонн дынь и арбузов на сумму 64,7 миллионов долларов. Хотя объем экспорта снизился на 22,9 тысячи тонн, или на 10% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года, стоимость экспорта увеличилась на 8,2 миллиона долларов, или на 14,6%", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. По данным ведомства, среди стран-импортеров узбекистанских дынь и арбузов первое место занимает Россия, куда было поставлено 97,4 тысячи тонн, или 47,2% от всего экспорта из республики. Динамика поставок не раскрывается. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (с закупками в 51,8 тысячи тонн) и Киргизия (46,6 тысячи тонн).
узбекистан
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россия, узбекистан, казахстан, киргизия
РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ
13:38 05.11.2026
 
Узбекистан снизил экспорт дынь и арбузов на 10%

Узбекистан в январе-сентябре снизил экспорт дынь и арбузов до 206,3 тысячи тонн

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ТАШКЕНТ, 5 ноя – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-сентябре 2026 года снизил экспорт дынь и арбузов в весе на 10% в годовом выражении, до 206,3 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда было поставлено 97,4 тысячи тонн, или 47,2% всех поставок узбекских бахчевых на внешние рынки, свидетельствуют данные национального комитета по статистике республики.
"В январе-сентябре 2026 года Узбекистан экспортировал в 23 зарубежных страны 206,3 тысячи тонн дынь и арбузов на сумму 64,7 миллионов долларов. Хотя объем экспорта снизился на 22,9 тысячи тонн, или на 10% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года, стоимость экспорта увеличилась на 8,2 миллиона долларов, или на 14,6%", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства.
По данным ведомства, среди стран-импортеров узбекистанских дынь и арбузов первое место занимает Россия, куда было поставлено 97,4 тысячи тонн, или 47,2% от всего экспорта из республики. Динамика поставок не раскрывается. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (с закупками в 51,8 тысячи тонн) и Киргизия (46,6 тысячи тонн).
 
РОССИЯУЗБЕКИСТАНКАЗАХСТАНКИРГИЗИЯ
 
 
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