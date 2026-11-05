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Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,22 рубля

Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,22 рубля - 05.11.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,22 рубля

Рубль по итогам торговой сессии снизился о отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,22 рубля, следует из данных Московской биржи. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T19:19+0300

2026-11-05T19:19+0300

2026-11-05T19:19+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии снизился о отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 3 копейки и составил 12,22 рубля.

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рынок, торги, юань, рубль, валюта, курсы валют, мосбиржа