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Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,22 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,22 рубля - 05.11.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,22 рубля
Рубль по итогам торговой сессии снизился о отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,22 рубля, следует из данных Московской биржи. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T19:19+0300
2026-11-05T19:19+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии снизился о отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 3 копейки и составил 12,22 рубля.
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рынок, торги, юань, рубль, валюта, курсы валют, мосбиржа
Китайский юань, Рынок, Торги, юань, рубль, валюта, Курсы валют, Мосбиржа
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,22 рубля
Курс юаня на Мосбирже за день вырос на три копейки и составил 12,22 рубля