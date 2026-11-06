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Акции "Циана" взлетели на 20% на новости о покупке Т-Технологиями - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Акции "Циана" взлетели на 20% на новости о покупке Т-Технологиями
Акции "Циана" взлетели на 20% на новости о покупке Т-Технологиями - 06.11.2026, ПРАЙМ
Акции "Циана" взлетели на 20% на новости о покупке Т-Технологиями
Акции "Циана" подскочили в цене и растут более чем на 20% после новости о том, что "Т-Технологии" планируют приобрести до 100% акций компании, Московская биржа... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T12:07+0300
2026-11-06T12:19+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Акции "Циана" подскочили в цене и растут более чем на 20% после новости о том, что "Т-Технологии" планируют приобрести до 100% акций компании, Московская биржа запустила по ним дискретный аукцион, следует из данных площадки. Ранее в пятницу "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка) сообщили, что намерены в следующем квартале купить до 100% акций "Циана" по цене 993,05 рубля за бумагу. К 11.40 мск акции "Циана" дорожают на 20,47%, до 937 рублей. С 11.41 мск Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам "Циана" после повышения их стоимости более чем на 20%. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 12.11 мск. "По состоянию на 11:37:00 текущая цена составила 947,2 рубля (Отклонение – 23.30 %). Произошло повышение на 20,00% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (768,2 рубля)", - говорится в сообщении биржи.
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рынок, торги, акции, циан
Рынок, Торги, Акции, ЦИАН
12:07 06.11.2026 (обновлено: 12:19 06.11.2026)
 
Акции "Циана" взлетели на 20% на новости о покупке Т-Технологиями

Т-Технологии планируют купить до 100% акций "Циана" по 993,05 рубля,

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Акции "Циана" подскочили в цене и растут более чем на 20% после новости о том, что "Т-Технологии" планируют приобрести до 100% акций компании, Московская биржа запустила по ним дискретный аукцион, следует из данных площадки.
Ранее в пятницу "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка) сообщили, что намерены в следующем квартале купить до 100% акций "Циана" по цене 993,05 рубля за бумагу.
К 11.40 мск акции "Циана" дорожают на 20,47%, до 937 рублей.
С 11.41 мск Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам "Циана" после повышения их стоимости более чем на 20%. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 12.11 мск.
"По состоянию на 11:37:00 текущая цена составила 947,2 рубля (Отклонение – 23.30 %). Произошло повышение на 20,00% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (768,2 рубля)", - говорится в сообщении биржи.
 
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