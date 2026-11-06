https://1prime.ru/20261106/analitik-874986673.html

Аналитик: Т-Банк в случае покупки "Циана" станет конкурентом "Домклику"

Аналитик: Т-Банк в случае покупки "Циана" станет конкурентом "Домклику" - 06.11.2026, ПРАЙМ

Аналитик: Т-Банк в случае покупки "Циана" станет конкурентом "Домклику"

Т-Банк в случае приобретения классифайда недвижимости "Циан" составит конкуренцию сервису Сбербанка "Домклик" и платформе "Яндекс Недвижимость", заявила РИА... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T13:51+0300

2026-11-06T13:51+0300

2026-11-06T13:51+0300

бизнес

технологии

россия

циан

домклик

яндекс недвижимость

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874986673.jpg?1793962309

МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Т-Банк в случае приобретения классифайда недвижимости "Циан" составит конкуренцию сервису Сбербанка "Домклик" и платформе "Яндекс Недвижимость", заявила РИА Недвижимость старший аналитик инвесткомпании "Риком-Траст" Валерия Попова. Ранее в пятницу "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка) сообщили, что намерены в первом квартале 2027 года купить до 100% акций "Циана" по цене 993,05 рубля за бумагу, то есть с премией около 30% к закрытию торгов на Мосбирже 5 ноября. Акции классифайда недвижимости после заявления подскочили в цене более чем на 20%. "Если сделка состоится, у Т-Банка появится сильный ход в соревновании с "Домкликом" Сбера и "Яндекс Недвижимостью", поскольку станет возможной связка "классифайд + ипотека + расчеты + сервисы банка" в одном контуре. Рынок классифайдов станет еще более поляризованным. Для девелоперов и агентств это означает, что цена лида и положение в выдаче еще сильнее будут зависеть от условий конкретной платформы", – считает Попова. При этом рынок объявлений в сфере недвижимости достаточно зрелый, создание такого сервиса с нуля было бы нецелесообразно, прокомментировал старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Артем Перминов. По мнению Поповой, покупка "Циана" вписывается в стратегию "Т-Технологий" по созданию "специализированных платформ 360 градусов", или экосистем вокруг конкретного рынка. Подобную автоэкосистему "Т-Технологии" уже строят на базе классифайда для покупки и продажи транспорта "Авто.ру", заметила эксперт. "В экосистему "Т-Технологий" входят сейчас Т-Банк, Т-Страхование, Т-Мобайл и другие компании. При этом покупка столь крупной платформы на рынке недвижимости, как "Циан", позволит сомкнуть ряд звеньев и сделать сервис более масштабным. Например, при сделке по недвижимости в ней возможно будет задействовать и банковские продукты, и страховые. То есть потребитель получает удобство, а компания - существенные конкурентные преимущества", – сказал основатель консалтинговой компании Rodin.Capital Алексей Родин. В свою очередь, "Циан" в случае сделки получит доступ к значительным финансовым ресурсам "Т-Технологий", что позволит компании активнее инвестировать в развитие сервисов, расширять присутствие на рынке и даже проводить более агрессивную ценовую политику, чтобы отбирать долю у конкурентов, допустил аналитик финансовой группы "Финам" Дмитрий Лозовой. Он добавил, что нельзя исключать временного снижения стоимости отдельных его услуг для агентств недвижимости и застройщиков с целью переманивания клиентов у "Авито" и других конкурентов после возможной смены собственника "Циана". Тем не менее, аналитики "Финам" предполагают, что часть акционеров "Циана" не согласится на предложенные условия, поскольку российский фондовый рынок в целом остается существенно недооцененным. Даже премия в размере 29,3% к рыночной стоимости акций на момент объявления сделки, по мнению Лозового, может не соответствовать долгосрочным ожиданиям инвесторов, особенно с учетом перспектив роста бизнеса. "Предложение выглядит привлекательным с точки зрения текущих котировок, но далеко не обязательно отражает справедливую стоимость компании на горизонте нескольких лет", – подчеркнул эксперт. Что касается возможного ухода "Циана" с Мосбиржи, покупка компании не ведет автоматически к подобному шагу, объяснила Попова. Однако такой риск существует, если "Т-Технологии" выкупят практически весь free float (доля акций компании в свободном обращении на бирже – ред.), после чего акционеры на собрании решат, что компании выгоднее вернуться в частную форму, чтобы снизить расходы на публичность и раскрытие информации и не зависеть от рыночной оценки, заключила аналитик.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, россия, циан, домклик, яндекс недвижимость