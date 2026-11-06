https://1prime.ru/20261106/astrahan-875007120.html

В Астрахани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Астрахани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 06.11.2026, ПРАЙМ

В Астрахани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Астрахани, сообщает Росавиация. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T22:15+0300

2026-11-06T22:15+0300

2026-11-06T22:15+0300

бизнес

астрахань

росавиация

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Астрахани, сообщает Росавиация. "Аэропорт Астрахань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. ‍‍‍Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

астрахань

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бизнес, астрахань, росавиация