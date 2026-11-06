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В аэропорту Астрахани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Астрахани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 06.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Астрахани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Астрахани, сообщила Росавиация. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T23:19+0300
2026-11-06T23:19+0300
2026-11-06T23:19+0300
бизнес
россия
астрахань
росавиация
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Астрахани, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Астрахани. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, астрахань, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, АСТРАХАНЬ, Росавиация
В аэропорту Астрахани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: в аэропорту Астрахани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов