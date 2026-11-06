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В аэропорту Астрахани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Астрахани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 06.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Астрахани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Астрахани, сообщила Росавиация. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T23:19+0300

2026-11-06T23:19+0300

2026-11-06T23:19+0300

бизнес

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росавиация

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Астрахани, сообщила Росавиация. "Аэропорт Астрахани. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, россия, астрахань, росавиация