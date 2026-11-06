https://1prime.ru/20261106/byd-874981219.html
Власти Киргизии обсудили с китайской BYD перспективы проекта в Бишкеке
Власти Киргизии обсудили с китайской BYD перспективы проекта в Бишкеке - 06.11.2026, ПРАЙМ
Власти Киргизии обсудили с китайской BYD перспективы проекта в Бишкеке
Власти Киргизии обсудили с китайской компанией BYD перспективы проекта строительства монорельсового транспорта в Бишкеке, сообщили в пресс-службе кабмина... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T11:58+0300
2026-11-06T11:58+0300
2026-11-06T11:58+0300
бизнес
киргизия
бишкек
byd
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874981219.jpg?1793955521
БИШКЕК, 6 ноя - ПРАЙМ. Власти Киргизии обсудили с китайской компанией BYD перспективы проекта строительства монорельсового транспорта в Бишкеке, сообщили в пресс-службе кабмина республики.
"Специальный представитель президента Киргизии по особым поручениям Бакыт Торобаев провел встречу с делегацией китайской компании BYD, прибывшей в Киргизию с рабочим визитом по его приглашению. В ходе встречи стороны подробно обсудили вопросы реализации проекта строительства подвесного монорельсового транспорта в городе Бишкек, а также перспективы дальнейшего сотрудничества по данному направлению", - говорится в сообщении.
Было отмечено, что проект имеет прежде всего социальную направленность и призван содействовать решению одной из актуальных проблем столицы - снижению транспортной загруженности и улучшению дорожной ситуации в городе.
"Стороны подчеркнули важность комплексного подхода к реализации проекта, отметив его потенциальную роль в развитии современной транспортной инфраструктуры Бишкека, повышении мобильности населения и улучшении качества городской среды", - уточнили в кабмине.
BYD является одним из мировых лидеров в области производства электромобилей и аккумуляторных батарей. Помимо автомобилестроения, компания развивает направление городского рельсового транспорта, в том числе технологию SkyRail - систему подвесного монорельсового транспорта, предназначенную для организации городских пассажирских перевозок.
киргизия
бишкек
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, киргизия, бишкек, byd
Бизнес, КИРГИЗИЯ, Бишкек, BYD
Власти Киргизии обсудили с китайской BYD перспективы проекта в Бишкеке
Киргизия и Китай обсудили перспективы строительства монорельсового транспорта в Бишкеке
БИШКЕК, 6 ноя - ПРАЙМ. Власти Киргизии обсудили с китайской компанией BYD перспективы проекта строительства монорельсового транспорта в Бишкеке, сообщили в пресс-службе кабмина республики.
"Специальный представитель президента Киргизии по особым поручениям Бакыт Торобаев провел встречу с делегацией китайской компании BYD, прибывшей в Киргизию с рабочим визитом по его приглашению. В ходе встречи стороны подробно обсудили вопросы реализации проекта строительства подвесного монорельсового транспорта в городе Бишкек, а также перспективы дальнейшего сотрудничества по данному направлению", - говорится в сообщении.
Было отмечено, что проект имеет прежде всего социальную направленность и призван содействовать решению одной из актуальных проблем столицы - снижению транспортной загруженности и улучшению дорожной ситуации в городе.
"Стороны подчеркнули важность комплексного подхода к реализации проекта, отметив его потенциальную роль в развитии современной транспортной инфраструктуры Бишкека, повышении мобильности населения и улучшении качества городской среды", - уточнили в кабмине.
BYD является одним из мировых лидеров в области производства электромобилей и аккумуляторных батарей. Помимо автомобилестроения, компания развивает направление городского рельсового транспорта, в том числе технологию SkyRail - систему подвесного монорельсового транспорта, предназначенную для организации городских пассажирских перевозок.