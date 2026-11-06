https://1prime.ru/20261106/byd-874981219.html

Власти Киргизии обсудили с китайской BYD перспективы проекта в Бишкеке

Власти Киргизии обсудили с китайской BYD перспективы проекта в Бишкеке - 06.11.2026, ПРАЙМ

Власти Киргизии обсудили с китайской BYD перспективы проекта в Бишкеке

Власти Киргизии обсудили с китайской компанией BYD перспективы проекта строительства монорельсового транспорта в Бишкеке, сообщили в пресс-службе кабмина... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T11:58+0300

2026-11-06T11:58+0300

2026-11-06T11:58+0300

бизнес

киргизия

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byd

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БИШКЕК, 6 ноя - ПРАЙМ. Власти Киргизии обсудили с китайской компанией BYD перспективы проекта строительства монорельсового транспорта в Бишкеке, сообщили в пресс-службе кабмина республики. "Специальный представитель президента Киргизии по особым поручениям Бакыт Торобаев провел встречу с делегацией китайской компании BYD, прибывшей в Киргизию с рабочим визитом по его приглашению. В ходе встречи стороны подробно обсудили вопросы реализации проекта строительства подвесного монорельсового транспорта в городе Бишкек, а также перспективы дальнейшего сотрудничества по данному направлению", - говорится в сообщении. Было отмечено, что проект имеет прежде всего социальную направленность и призван содействовать решению одной из актуальных проблем столицы - снижению транспортной загруженности и улучшению дорожной ситуации в городе. "Стороны подчеркнули важность комплексного подхода к реализации проекта, отметив его потенциальную роль в развитии современной транспортной инфраструктуры Бишкека, повышении мобильности населения и улучшении качества городской среды", - уточнили в кабмине. BYD является одним из мировых лидеров в области производства электромобилей и аккумуляторных батарей. Помимо автомобилестроения, компания развивает направление городского рельсового транспорта, в том числе технологию SkyRail - систему подвесного монорельсового транспорта, предназначенную для организации городских пассажирских перевозок.

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бизнес, киргизия, бишкек, byd