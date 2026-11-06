https://1prime.ru/20261106/dnr-874987318.html

В ДНР восстановили электроснабжение большей части абонентов

В ДНР восстановили электроснабжение большей части абонентов - 06.11.2026, ПРАЙМ

В ДНР восстановили электроснабжение большей части абонентов

Электроснабжение большей части ранее отключенных абонентов Донецкой Народной Республики восстановлено, частично без электроэнергии остаются отдельные районы... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T14:01+0300

2026-11-06T14:01+0300

2026-11-06T14:01+0300

донецк

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ДОНЕЦК, 6 ноя – ПРАЙМ. Электроснабжение большей части ранее отключенных абонентов Донецкой Народной Республики восстановлено, частично без электроэнергии остаются отдельные районы Донецка, Макеевки, Зугрэса, Старобешевского, Волновахского и Тельмановского муниципальных округов, сообщает региональное министерство угля и энергетики. "Электроснабжение большей части ранее отключенных абонентов региона восстановлено. Частично без электроэнергии остаются отдельные районы Донецка, Макеевки и Тельмановского муниципального округа. Кроме того, в результате отдельной аварийной ситуации частично обесточены городской округ Зугрэс, Старобешевский и Волновахский муниципальные округа. Специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы", - говорится в канале министерства на платформе "Макс". В ведомстве уточнили, что подача электроэнергии в республике восстанавливается поэтапно и до стабилизации ситуации возможны временные и повторные ограничения.

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донецк