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В Донецке почти 20 тысяч абонентов остались без электроснабжения

В Донецке почти 20 тысяч абонентов остались без электроснабжения - 06.11.2026, ПРАЙМ

В Донецке почти 20 тысяч абонентов остались без электроснабжения

Почти 20 тысяч абонентов остались без энергоснабжения из-за отключения при перегрузке сети 72 трансформаторных подстанций в Пролетарском районе Донецка, ведутся | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T09:41+0300

2026-11-06T09:41+0300

2026-11-06T09:41+0300

донецк

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ДОНЕЦК, 6 ноя - ПРАЙМ. Почти 20 тысяч абонентов остались без энергоснабжения из-за отключения при перегрузке сети 72 трансформаторных подстанций в Пролетарском районе Донецка, ведутся восстановительные работы, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", в Пролетарском районе в связи с превышением допустимой нагрузки по сети обесточено 72 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остаются 19 554 абонентов", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Он отметил, что в настоящий момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.

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