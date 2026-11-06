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В Донецке почти 20 тысяч абонентов остались без электроснабжения
В Донецке почти 20 тысяч абонентов остались без электроснабжения - 06.11.2026, ПРАЙМ
В Донецке почти 20 тысяч абонентов остались без электроснабжения
Почти 20 тысяч абонентов остались без энергоснабжения из-за отключения при перегрузке сети 72 трансформаторных подстанций в Пролетарском районе Донецка, ведутся | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T09:41+0300
2026-11-06T09:41+0300
2026-11-06T09:41+0300
донецк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874972612.jpg?1793947288
ДОНЕЦК, 6 ноя - ПРАЙМ. Почти 20 тысяч абонентов остались без энергоснабжения из-за отключения при перегрузке сети 72 трансформаторных подстанций в Пролетарском районе Донецка, ведутся восстановительные работы, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", в Пролетарском районе в связи с превышением допустимой нагрузки по сети обесточено 72 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остаются 19 554 абонентов", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в настоящий момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.
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донецк
В Донецке почти 20 тысяч абонентов остались без электроснабжения
Мэр Донецка Кулемзин: почти 20 тысяч абонентов остались без света из-за перегрузки
ДОНЕЦК, 6 ноя - ПРАЙМ. Почти 20 тысяч абонентов остались без энергоснабжения из-за отключения при перегрузке сети 72 трансформаторных подстанций в Пролетарском районе Донецка, ведутся восстановительные работы, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", в Пролетарском районе в связи с превышением допустимой нагрузки по сети обесточено 72 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остаются 19 554 абонентов", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в настоящий момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.