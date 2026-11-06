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Экономист рассказал об угрозах для американского нефтяного рынка - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Экономист рассказал об угрозах для американского нефтяного рынка
Экономист рассказал об угрозах для американского нефтяного рынка - 06.11.2026, ПРАЙМ
Экономист рассказал об угрозах для американского нефтяного рынка
Прекращение импорта нефти из Канады стало бы для американских НПЗ гораздо более серьезной проблемой, чем потеря поставок из стран Персидского залива, поскольку... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T21:30+0300
2026-11-06T21:38+0300
нефть
сша
мексиканский залив
канада
нпз
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — ПРАЙМ. Прекращение импорта нефти из Канады стало бы для американских НПЗ гораздо более серьезной проблемой, чем потеря поставок из стран Персидского залива, поскольку США значительно сильнее зависят от сырья из соседней страны, считает американский экономист, эксперт в сфере энергетики Скип Йорк. Канада остается крупнейшим зарубежным поставщиком нефти в США. По данным американского минэнерго, в 2025 году Соединенные Штаты ежедневно импортировали оттуда в среднем 3,9 миллиона баррелей нефти, тогда как из стран Персидского залива — около 490 тысяч баррелей. "Исходя из данных американского минэнерго, потеря канадской нефти была бы гораздо более серьезной для нефтеперерабатывающей отрасли США, чем прекращение поставок из Персидского залива", — сказал Йорк РИА Новости. По словам эксперта, наибольшую угрозу представляет возможное нарушение работы нефтепроводов, по которым сырье поступает на американские предприятия. "С точки зрения доступа к нефти наиболее серьезным потрясением стала бы потеря пропускной способности трубопроводов, соединяющих нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива с нефтедобывающими районами к западу и северу от них", — пояснил Йорк. Он подчеркнул, что при оценке энергетической безопасности США необходимо учитывать не только общий объем доступной нефти, но и возможность доставить ее на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). По данным американского минэнерго, в 2025 году Канада обеспечивала более половины импорта сырой нефти в США. Значительная часть канадского сырья поступает по трубопроводам, а американские нефтеперерабатывающие предприятия используют его в том числе благодаря характеристикам тяжелых сортов нефти.
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нефть, сша, мексиканский залив, канада, нпз
Нефть, США, Мексиканский залив, КАНАДА, НПЗ
21:30 06.11.2026 (обновлено: 21:38 06.11.2026)
 
Экономист рассказал об угрозах для американского нефтяного рынка

Йорк: США больше пострадают от потери нефти из Канады, чем из стран Персидского залива

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ВАШИНГТОН, 6 ноя — ПРАЙМ. Прекращение импорта нефти из Канады стало бы для американских НПЗ гораздо более серьезной проблемой, чем потеря поставок из стран Персидского залива, поскольку США значительно сильнее зависят от сырья из соседней страны, считает американский экономист, эксперт в сфере энергетики Скип Йорк.
Канада остается крупнейшим зарубежным поставщиком нефти в США. По данным американского минэнерго, в 2025 году Соединенные Штаты ежедневно импортировали оттуда в среднем 3,9 миллиона баррелей нефти, тогда как из стран Персидского залива — около 490 тысяч баррелей.
"Исходя из данных американского минэнерго, потеря канадской нефти была бы гораздо более серьезной для нефтеперерабатывающей отрасли США, чем прекращение поставок из Персидского залива", — сказал Йорк РИА Новости.
По словам эксперта, наибольшую угрозу представляет возможное нарушение работы нефтепроводов, по которым сырье поступает на американские предприятия.
"С точки зрения доступа к нефти наиболее серьезным потрясением стала бы потеря пропускной способности трубопроводов, соединяющих нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива с нефтедобывающими районами к западу и северу от них", — пояснил Йорк.
Он подчеркнул, что при оценке энергетической безопасности США необходимо учитывать не только общий объем доступной нефти, но и возможность доставить ее на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
По данным американского минэнерго, в 2025 году Канада обеспечивала более половины импорта сырой нефти в США. Значительная часть канадского сырья поступает по трубопроводам, а американские нефтеперерабатывающие предприятия используют его в том числе благодаря характеристикам тяжелых сортов нефти.
 
НефтьСШАМексиканский заливКАНАДАНПЗ
 
 
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