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Совет ЕС согласовал отсрочку по контролю выбросов метана при импорте нефти
Совет ЕС согласовал отсрочку по контролю выбросов метана при импорте нефти - 06.11.2026, ПРАЙМ
Совет ЕС согласовал отсрочку по контролю выбросов метана при импорте нефти
Совет ЕС согласовал отсрочку на один год введения ряда требований по контролю выбросов метана при импорте нефти, газа и угля из-за перебоев на энергетических... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T14:48+0300
2026-11-06T14:48+0300
2026-11-06T14:48+0300
нефть
ближний восток
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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - ПРАЙМ. Совет ЕС согласовал отсрочку на один год введения ряда требований по контролю выбросов метана при импорте нефти, газа и угля из-за перебоев на энергетических рынках, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, говорится в заявлении Совета. "Цель состоит в том, чтобы отложить на один год отдельные правила, касающиеся импорта сырой нефти, природного газа и угля, и избежать дополнительного давления на надежность энергоснабжения ЕС с учетом потрясений на энергетических рынках, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке", - говорится в документе. Согласно согласованной позиции, обязательства импортеров по мониторингу и отчетности о выбросах метана предлагается перенести с 1 января 2027 года на 1 января 2028 года, требования к отчетности об интенсивности выбросов - на август 2029 года, а предельные нормативы - на август 2031 года. Для вступления изменений в силу необходимо согласование с Европарламентом. Действующий регламент ЕС о метане был принят в 2024 году.
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нефть, ближний восток, ес
Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕС
Совет ЕС согласовал отсрочку по контролю выбросов метана при импорте нефти
Совет ЕС согласовал отсрочку для контроля выбросов метана при импорте нефти, газа и угля
БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - ПРАЙМ. Совет ЕС согласовал отсрочку на один год введения ряда требований по контролю выбросов метана при импорте нефти, газа и угля из-за перебоев на энергетических рынках, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, говорится в заявлении Совета.
"Цель состоит в том, чтобы отложить на один год отдельные правила, касающиеся импорта сырой нефти, природного газа и угля, и избежать дополнительного давления на надежность энергоснабжения ЕС
с учетом потрясений на энергетических рынках, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке", - говорится в документе.
Согласно согласованной позиции, обязательства импортеров по мониторингу и отчетности о выбросах метана предлагается перенести с 1 января 2027 года на 1 января 2028 года, требования к отчетности об интенсивности выбросов - на август 2029 года, а предельные нормативы - на август 2031 года. Для вступления изменений в силу необходимо согласование с Европарламентом.
Действующий регламент ЕС о метане был принят в 2024 году.