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Импорт нефти в США из Венесуэлы в июле достиг максимума за девять лет - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Импорт нефти в США из Венесуэлы в июле достиг максимума за девять лет
Импорт нефти в США из Венесуэлы в июле достиг максимума за девять лет - 06.11.2026, ПРАЙМ
Импорт нефти в США из Венесуэлы в июле достиг максимума за девять лет
Импорт нефти в США из Венесуэлы в июле достиг максимального с весны 2017 года значения в 701 тысячу баррелей в сутки, следует из пресс-релиза управления... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T18:56+0300
2026-11-06T19:00+0300
нефть
мировая экономика
сша
венесуэла
мексиканский залив
нпз
pdvsa
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Импорт нефти в США из Венесуэлы в июле достиг максимального с весны 2017 года значения в 701 тысячу баррелей в сутки, следует из пресс-релиза управления энергетической информации (EIA) при минэнерго США. "В июле 2026 года импорт нефти из Венесуэлы в США в среднем составлял 701 000 баррелей в сутки - это самый высокий показатель с мая 2017 года, после чего в августе он снизился до 655 000 баррелей в сутки", - говорится в сообщении. Отмечается, что в начале года поставки из Венесуэлы составляли 200 тысяч баррелей в сутки. Рост импорта из Венесуэлы обусловлен высоким спросом на нефть со стороны американских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), что связано с увеличением доходов предприятий в мире и ослаблением ограничений правительства США на закупки из страны. Многие НПЗ на побережье Мексиканского залива рассчитаны на переработку тяжелых сернистых сортов нефти, таких как венесуэльская, уточняется в сообщении. Импорт нефти из Венесуэлы в США был приостановлен в январе 2019 году после введения санкций в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA). В январе 2022 года минфин США предоставил Chevron исключения, позволяющие возобновить экспорт сырья с предприятий в Венесуэле, а в 2023 году поставки были возобновлены. В январе 2026 года правительство США ослабило ограничения в отношении PDVSA и приняло дополнительные меры, разрешающие американским компаниям инвестировать в страну с целью увеличения внутренней добычи нефти в Венесуэле, уточняется в сообщении управления энергетической информации.
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нефть, мировая экономика, сша, венесуэла, мексиканский залив, нпз, pdvsa, eia
Нефть, Мировая экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, Мексиканский залив, НПЗ, PDVSA, EIA
18:56 06.11.2026 (обновлено: 19:00 06.11.2026)
 
Импорт нефти в США из Венесуэлы в июле достиг максимума за девять лет

EIA: импорт нефти в США из Венесуэлы в июле достиг максимального с весны 2017 года

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Импорт нефти в США из Венесуэлы в июле достиг максимального с весны 2017 года значения в 701 тысячу баррелей в сутки, следует из пресс-релиза управления энергетической информации (EIA) при минэнерго США.
"В июле 2026 года импорт нефти из Венесуэлы в США в среднем составлял 701 000 баррелей в сутки - это самый высокий показатель с мая 2017 года, после чего в августе он снизился до 655 000 баррелей в сутки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в начале года поставки из Венесуэлы составляли 200 тысяч баррелей в сутки. Рост импорта из Венесуэлы обусловлен высоким спросом на нефть со стороны американских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), что связано с увеличением доходов предприятий в мире и ослаблением ограничений правительства США на закупки из страны. Многие НПЗ на побережье Мексиканского залива рассчитаны на переработку тяжелых сернистых сортов нефти, таких как венесуэльская, уточняется в сообщении.
Импорт нефти из Венесуэлы в США был приостановлен в январе 2019 году после введения санкций в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA). В январе 2022 года минфин США предоставил Chevron исключения, позволяющие возобновить экспорт сырья с предприятий в Венесуэле, а в 2023 году поставки были возобновлены.
В январе 2026 года правительство США ослабило ограничения в отношении PDVSA и приняло дополнительные меры, разрешающие американским компаниям инвестировать в страну с целью увеличения внутренней добычи нефти в Венесуэле, уточняется в сообщении управления энергетической информации.
 
НефтьМировая экономикаСШАВЕНЕСУЭЛАМексиканский заливНПЗPDVSAEIA
 
 
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