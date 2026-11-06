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Импорт нефти в США из Венесуэлы в июле достиг максимума за девять лет

Импорт нефти в США из Венесуэлы в июле достиг максимума за девять лет - 06.11.2026, ПРАЙМ

Импорт нефти в США из Венесуэлы в июле достиг максимума за девять лет

Импорт нефти в США из Венесуэлы в июле достиг максимального с весны 2017 года значения в 701 тысячу баррелей в сутки, следует из пресс-релиза управления... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T18:56+0300

2026-11-06T18:56+0300

2026-11-06T19:00+0300

нефть

мировая экономика

сша

венесуэла

мексиканский залив

нпз

pdvsa

eia

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Импорт нефти в США из Венесуэлы в июле достиг максимального с весны 2017 года значения в 701 тысячу баррелей в сутки, следует из пресс-релиза управления энергетической информации (EIA) при минэнерго США. "В июле 2026 года импорт нефти из Венесуэлы в США в среднем составлял 701 000 баррелей в сутки - это самый высокий показатель с мая 2017 года, после чего в августе он снизился до 655 000 баррелей в сутки", - говорится в сообщении. Отмечается, что в начале года поставки из Венесуэлы составляли 200 тысяч баррелей в сутки. Рост импорта из Венесуэлы обусловлен высоким спросом на нефть со стороны американских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), что связано с увеличением доходов предприятий в мире и ослаблением ограничений правительства США на закупки из страны. Многие НПЗ на побережье Мексиканского залива рассчитаны на переработку тяжелых сернистых сортов нефти, таких как венесуэльская, уточняется в сообщении. Импорт нефти из Венесуэлы в США был приостановлен в январе 2019 году после введения санкций в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA). В январе 2022 года минфин США предоставил Chevron исключения, позволяющие возобновить экспорт сырья с предприятий в Венесуэле, а в 2023 году поставки были возобновлены. В январе 2026 года правительство США ослабило ограничения в отношении PDVSA и приняло дополнительные меры, разрешающие американским компаниям инвестировать в страну с целью увеличения внутренней добычи нефти в Венесуэле, уточняется в сообщении управления энергетической информации.

сша

венесуэла

мексиканский залив

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нефть, мировая экономика, сша, венесуэла, мексиканский залив, нпз, pdvsa, eia