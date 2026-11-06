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Годовая инфляция в странах ОЭСР за месяц ускорилась до 4,5% - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Годовая инфляция в странах ОЭСР за месяц ускорилась до 4,5%
Годовая инфляция в странах ОЭСР за месяц ускорилась до 4,5% - 06.11.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в странах ОЭСР за месяц ускорилась до 4,5%
Годовая инфляция в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ускорилась за месяц до 4,5% по итогам сентября с 4,3%, сообщила... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T14:58+0300
2026-11-06T14:58+0300
мировая экономика
турция
литва
колумбия
оэср
ес
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ускорилась за месяц до 4,5% по итогам сентября с 4,3%, сообщила организация. При этом базовая годовая инфляция в странах ОЭСР (за вычетом цен на продовольствие и энергию) составила 3,7% по итогам сентября, по сравнению с 3,6% месяцем ранее. А годовой рост цен на энергию ускорился до 17,4% с 13,6%. Цены на продукты питания выросли на 2,6% в годовом выражении после роста на 2,8% месяцем ранее. Потребительские цены в еврозоне по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен) выросли в годовом выражении на 3,8% после роста на 3,2% месяцем ранее, следует из сообщения ОЭСР. В страновом разрезе самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Турции (29,7%), Литве (6,7%) и Колумбии (6,3%). Самая низкая наблюдалась в Коста-Рике (0,3%), Швейцарии (1%) и Швеции (1,1%).
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мировая экономика, турция, литва, колумбия, оэср, ес
Мировая экономика, ТУРЦИЯ, ЛИТВА, КОЛУМБИЯ, ОЭСР, ЕС
14:58 06.11.2026
 
Годовая инфляция в странах ОЭСР за месяц ускорилась до 4,5%

Годовая инфляция в странах ОЭСР ускорилась до 4,5% по итогам сентября

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ускорилась за месяц до 4,5% по итогам сентября с 4,3%, сообщила организация.
При этом базовая годовая инфляция в странах ОЭСР (за вычетом цен на продовольствие и энергию) составила 3,7% по итогам сентября, по сравнению с 3,6% месяцем ранее. А годовой рост цен на энергию ускорился до 17,4% с 13,6%.
Цены на продукты питания выросли на 2,6% в годовом выражении после роста на 2,8% месяцем ранее.
Потребительские цены в еврозоне по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен) выросли в годовом выражении на 3,8% после роста на 3,2% месяцем ранее, следует из сообщения ОЭСР.
В страновом разрезе самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Турции (29,7%), Литве (6,7%) и Колумбии (6,3%). Самая низкая наблюдалась в Коста-Рике (0,3%), Швейцарии (1%) и Швеции (1,1%).
 
Мировая экономикаТУРЦИЯЛИТВАКОЛУМБИЯОЭСРЕС
 
 
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