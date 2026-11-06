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Депутат парламента Ирана пригрозил нефтью по 150 долларов при ударах США

Депутат парламента Ирана пригрозил нефтью по 150 долларов при ударах США - 06.11.2026, ПРАЙМ

Депутат парламента Ирана пригрозил нефтью по 150 долларов при ударах США

Цена нефти достигнет 150 долларов, если США и Израиль возобновят боевые действия против Ирана, заявил депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T16:50+0300

2026-11-06T16:50+0300

2026-11-06T16:50+0300

нефть

мировая экономика

иран

сша

израиль

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ТЕГЕРАН, 6 ноя - ПРАЙМ. Цена нефти достигнет 150 долларов, если США и Израиль возобновят боевые действия против Ирана, заявил депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани. "В случае любого рода разрушительных действий или начала атак со стороны США и сионистского режима, ответ Исламской Республики Иран будет таков, что ракеты (во время ответного удара – ред.) достигнут Европы, и это приведет к тому, что цена нефти перевалит за 150 долларов", - приводит слова Делигани агентство Tasnim. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным и существуют риски возобновления боевых действий. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

иран

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нефть, мировая экономика, иран, сша, израиль