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"Казтрансойл" завершил формирование единого центра оперативного управления - 06.11.2026, ПРАЙМ
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"Казтрансойл" завершил формирование единого центра оперативного управления
"Казтрансойл" завершил формирование единого центра оперативного управления - 06.11.2026, ПРАЙМ
"Казтрансойл" завершил формирование единого центра оперативного управления
Оператор магистральных нефтепроводов Казахстана "Казтрансойл" завершил начатое в 2003 году формирование единого центра оперативного управления транспортировкой... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T15:03+0300
2026-11-06T15:03+0300
нефть
казахстан
астана
казтрансойл
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АЛМА-АТА, 6 ноя - ПРАЙМ. Оператор магистральных нефтепроводов Казахстана "Казтрансойл" завершил начатое в 2003 году формирование единого центра оперативного управления транспортировкой нефти по магистральным нефтепроводам компании и ее дочерних организаций, сообщили в пресс-службе оператора. "АО "Казтрансойл" завершило интеграцию системы SCADA магистрального нефтепровода "Атасу - Алашанькоу" ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" с системой диспетчерского контроля и управления АО "Казтрансойл". Это завершающий этап формирования единого центра оперативного управления транспортировкой нефти по магистральным нефтепроводам АО "Казтрансойл" и дочерних совместно-контролируемых организаций", - говорится в сообщении компании. По словам директора филиала "Казтрансойл" "Центр управления транспортировкой нефти" Данияра Тасыбаева, которые приводятся в сообщении, работа началась в 2003 году с перехода от четырехуровневой модели управления к двухуровневой. А в 2009 году управление технологическими объектами передали центральным диспетчерским пунктам в Павлодаре и Атырау, упразднив региональный диспетчерский пункт. В 2017 году управление сосредоточили в главном диспетчерском управлении в Астане, после чего сформировали семь технологических участков. Завершающим этапом стала интеграция нефтепровода Атасу - Алашанькоу и создание восьмого технологического участка, рассказал специалист. Отмечается, что в рамках проекта настроили взаимодействие систем, обеспечили информационную безопасность, а также проверили работу алгоритмов управления, защит и аварийной сигнализации. В компании ожидают, что интеграция позволит повысить надежность управления нефтепроводной инфраструктурой и обеспечить бесперебойную транспортировку нефти на внутренний и внешние рынки. "Казтрансойл" - публичная компания, 90% акций которой принадлежат государственной нефтяной компании "Казмунайгаз". Оператор системы магистральных нефтепроводов общей протяженностью около 5,4 тысячи километров.
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нефть, казахстан, астана, казтрансойл, казмунайгаз
Нефть, КАЗАХСТАН, Астана, КазТрансОйл, Казмунайгаз
15:03 06.11.2026
 
"Казтрансойл" завершил формирование единого центра оперативного управления

"Казтрансойл" завершил формирование единого центра управления транспортировкой нефти

© fotolia.com / ping han %Нефтяные насосы
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2026
© fotolia.com / ping han
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АЛМА-АТА, 6 ноя - ПРАЙМ. Оператор магистральных нефтепроводов Казахстана "Казтрансойл" завершил начатое в 2003 году формирование единого центра оперативного управления транспортировкой нефти по магистральным нефтепроводам компании и ее дочерних организаций, сообщили в пресс-службе оператора.
"АО "Казтрансойл" завершило интеграцию системы SCADA магистрального нефтепровода "Атасу - Алашанькоу" ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" с системой диспетчерского контроля и управления АО "Казтрансойл". Это завершающий этап формирования единого центра оперативного управления транспортировкой нефти по магистральным нефтепроводам АО "Казтрансойл" и дочерних совместно-контролируемых организаций", - говорится в сообщении компании.
По словам директора филиала "Казтрансойл" "Центр управления транспортировкой нефти" Данияра Тасыбаева, которые приводятся в сообщении, работа началась в 2003 году с перехода от четырехуровневой модели управления к двухуровневой. А в 2009 году управление технологическими объектами передали центральным диспетчерским пунктам в Павлодаре и Атырау, упразднив региональный диспетчерский пункт.
В 2017 году управление сосредоточили в главном диспетчерском управлении в Астане, после чего сформировали семь технологических участков. Завершающим этапом стала интеграция нефтепровода Атасу - Алашанькоу и создание восьмого технологического участка, рассказал специалист.
Отмечается, что в рамках проекта настроили взаимодействие систем, обеспечили информационную безопасность, а также проверили работу алгоритмов управления, защит и аварийной сигнализации. В компании ожидают, что интеграция позволит повысить надежность управления нефтепроводной инфраструктурой и обеспечить бесперебойную транспортировку нефти на внутренний и внешние рынки.
"Казтрансойл" - публичная компания, 90% акций которой принадлежат государственной нефтяной компании "Казмунайгаз". Оператор системы магистральных нефтепроводов общей протяженностью около 5,4 тысячи километров.
 
НефтьКАЗАХСТАНАстанаКазТрансОйлКазмунайгаз
 
 
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