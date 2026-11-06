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"Казтрансойл" завершил формирование единого центра оперативного управления

"Казтрансойл" завершил формирование единого центра оперативного управления - 06.11.2026, ПРАЙМ

"Казтрансойл" завершил формирование единого центра оперативного управления

Оператор магистральных нефтепроводов Казахстана "Казтрансойл" завершил начатое в 2003 году формирование единого центра оперативного управления транспортировкой... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T15:03+0300

2026-11-06T15:03+0300

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АЛМА-АТА, 6 ноя - ПРАЙМ. Оператор магистральных нефтепроводов Казахстана "Казтрансойл" завершил начатое в 2003 году формирование единого центра оперативного управления транспортировкой нефти по магистральным нефтепроводам компании и ее дочерних организаций, сообщили в пресс-службе оператора. "АО "Казтрансойл" завершило интеграцию системы SCADA магистрального нефтепровода "Атасу - Алашанькоу" ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" с системой диспетчерского контроля и управления АО "Казтрансойл". Это завершающий этап формирования единого центра оперативного управления транспортировкой нефти по магистральным нефтепроводам АО "Казтрансойл" и дочерних совместно-контролируемых организаций", - говорится в сообщении компании. По словам директора филиала "Казтрансойл" "Центр управления транспортировкой нефти" Данияра Тасыбаева, которые приводятся в сообщении, работа началась в 2003 году с перехода от четырехуровневой модели управления к двухуровневой. А в 2009 году управление технологическими объектами передали центральным диспетчерским пунктам в Павлодаре и Атырау, упразднив региональный диспетчерский пункт. В 2017 году управление сосредоточили в главном диспетчерском управлении в Астане, после чего сформировали семь технологических участков. Завершающим этапом стала интеграция нефтепровода Атасу - Алашанькоу и создание восьмого технологического участка, рассказал специалист. Отмечается, что в рамках проекта настроили взаимодействие систем, обеспечили информационную безопасность, а также проверили работу алгоритмов управления, защит и аварийной сигнализации. В компании ожидают, что интеграция позволит повысить надежность управления нефтепроводной инфраструктурой и обеспечить бесперебойную транспортировку нефти на внутренний и внешние рынки. "Казтрансойл" - публичная компания, 90% акций которой принадлежат государственной нефтяной компании "Казмунайгаз". Оператор системы магистральных нефтепроводов общей протяженностью около 5,4 тысячи километров.

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нефть, казахстан, астана, казтрансойл, казмунайгаз