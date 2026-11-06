https://1prime.ru/20261106/lada-874975465.html

"АвтоВАЗ" начал устанавливать на Lada Vesta новый двигатель

"АвтоВАЗ" начал устанавливать на Lada Vesta новый двигатель - 06.11.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" начал устанавливать на Lada Vesta новый двигатель

Российский концерн "АвтоВАЗ" начал устанавливать на автомобили Lada Vesta новый флагманский двигатель объемом 1,8 литра нового поколения, сообщил завод | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T10:17+0300

2026-11-06T10:17+0300

2026-11-06T11:36+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российский концерн "АвтоВАЗ" начал устанавливать на автомобили Lada Vesta новый флагманский двигатель объемом 1,8 литра нового поколения, сообщил завод"Lada Vesta получила новый флагманский двигатель и новые опции… "АвтоВАЗ" объявляет о значительном обновлении Lada Vesta: на все модификации (седан, универсал, седан "Кросс" и универсал "Кросс") этой модели теперь устанавливается двигатель объемом 1,8 литра нового поколения", - говорится в сообщении концерна.Новый мотор имеет мощность 132 лошадиных сил, а крутящий момент увеличен до 175 Нм. Максимальная скорость обновленной Vesta составляет 192 километра в час, разгон до 100 километров в час сократился до 10 секунд, а смешанный расход топлива снизился до 7,4 литра на 100 километров."Двигатели 1,8 нового поколения устанавливаются на Lada Vesta, начиная с комплектаций "Практик" и "Драйв". Начальная стоимость версий с шестиступенчатой механической коробкой передач составит 1 885 000 рублей, доплата за автоматическую трансмиссию (вариатор CVT) – 5 000 рублей", - пишет производитель.Помимо нового двигателя, отдельные версии Vesta теперь оснащаются дополнительными системами комфорта и безопасности.Обновленные Lada Vesta, добавляет "АвтоВАЗ", уже отгружаются официальным дилерам."АвтоВАЗ" - крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Компания выпускает несколько семейств моделей, в том числе, Vesta, Largus, Granta, Iskra и другие.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra