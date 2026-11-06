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"АвтоВАЗ" начал устанавливать на Lada Vesta новый двигатель - 06.11.2026, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" начал устанавливать на Lada Vesta новый двигатель
"АвтоВАЗ" начал устанавливать на Lada Vesta новый двигатель - 06.11.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" начал устанавливать на Lada Vesta новый двигатель
Российский концерн "АвтоВАЗ" начал устанавливать на автомобили Lada Vesta новый флагманский двигатель объемом 1,8 литра нового поколения, сообщил завод | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T10:17+0300
2026-11-06T11:36+0300
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россия
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российский концерн "АвтоВАЗ" начал устанавливать на автомобили Lada Vesta новый флагманский двигатель объемом 1,8 литра нового поколения, сообщил завод"Lada Vesta получила новый флагманский двигатель и новые опции… "АвтоВАЗ" объявляет о значительном обновлении Lada Vesta: на все модификации (седан, универсал, седан "Кросс" и универсал "Кросс") этой модели теперь устанавливается двигатель объемом 1,8 литра нового поколения", - говорится в сообщении концерна.Новый мотор имеет мощность 132 лошадиных сил, а крутящий момент увеличен до 175 Нм. Максимальная скорость обновленной Vesta составляет 192 километра в час, разгон до 100 километров в час сократился до 10 секунд, а смешанный расход топлива снизился до 7,4 литра на 100 километров."Двигатели 1,8 нового поколения устанавливаются на Lada Vesta, начиная с комплектаций "Практик" и "Драйв". Начальная стоимость версий с шестиступенчатой механической коробкой передач составит 1 885 000 рублей, доплата за автоматическую трансмиссию (вариатор CVT) – 5 000 рублей", - пишет производитель.Помимо нового двигателя, отдельные версии Vesta теперь оснащаются дополнительными системами комфорта и безопасности.Обновленные Lada Vesta, добавляет "АвтоВАЗ", уже отгружаются официальным дилерам."АвтоВАЗ" - крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Компания выпускает несколько семейств моделей, в том числе, Vesta, Largus, Granta, Iskra и другие.
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бизнес, россия, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, РОССИЯ, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
10:17 06.11.2026 (обновлено: 11:36 06.11.2026)
 
"АвтоВАЗ" начал устанавливать на Lada Vesta новый двигатель

"АвтоВАЗ" начал устанавливать на Lada Vesta новый флагманский двигатель

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российский концерн "АвтоВАЗ" начал устанавливать на автомобили Lada Vesta новый флагманский двигатель объемом 1,8 литра нового поколения, сообщил завод
"Lada Vesta получила новый флагманский двигатель и новые опции… "АвтоВАЗ" объявляет о значительном обновлении Lada Vesta: на все модификации (седан, универсал, седан "Кросс" и универсал "Кросс") этой модели теперь устанавливается двигатель объемом 1,8 литра нового поколения", - говорится в сообщении концерна.
Новый мотор имеет мощность 132 лошадиных сил, а крутящий момент увеличен до 175 Нм. Максимальная скорость обновленной Vesta составляет 192 километра в час, разгон до 100 километров в час сократился до 10 секунд, а смешанный расход топлива снизился до 7,4 литра на 100 километров.
"Двигатели 1,8 нового поколения устанавливаются на Lada Vesta, начиная с комплектаций "Практик" и "Драйв". Начальная стоимость версий с шестиступенчатой механической коробкой передач составит 1 885 000 рублей, доплата за автоматическую трансмиссию (вариатор CVT) – 5 000 рублей", - пишет производитель.
Помимо нового двигателя, отдельные версии Vesta теперь оснащаются дополнительными системами комфорта и безопасности.
Обновленные Lada Vesta, добавляет "АвтоВАЗ", уже отгружаются официальным дилерам.
"АвтоВАЗ" - крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Компания выпускает несколько семейств моделей, в том числе, Vesta, Largus, Granta, Iskra и другие.
 
БизнесРОССИЯАвтоВАЗLada Niva LegendLada X-Cross 5Lada Iskra
 
 
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