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Медведев указал на падение акций JTI после передачи ее российских активов
Медведев указал на падение акций JTI после передачи ее российских активов - 06.11.2026, ПРАЙМ
Медведев указал на падение акций JTI после передачи ее российских активов
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на рекордное падение акций табачной группы Japan Tobacco Inc. (JTI) в связи с передачей ее российских активов под... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T18:03+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на рекордное падение акций табачной группы Japan Tobacco Inc. (JTI) в связи с передачей ее российских активов под временное управление. Президент РФ Владимир Путин передал российские активы табачной группы Japan Tobacco Inc. (JTI) во временное управление компании "Промышленные активы", соответствующий документ был размещен в четверг на сайте официального опубликования правовых актов. Во временное управление перешли фабрики готовой продукции "Петро" в Санкт-Петербурге и "JTI Донской табак" в Ростове-на-Дону, а также предприятия по обработке табачного сырья "JTI Елец" в Липецкой области и "Крес Нева" в Ленинградской области. "Акции Japan Tobacco обвалились на рекордные 19,3% после того, как российские активы компании были переданы под временное управление российской фирме на основании указа президента России. Вот это да! А курение в любом случае убивает", - написал Медведев на своей странице в соцсети Х. В сентябре во временное управление были переданы активы ряда других зарубежных компаний, среди которых активы швейцарского производителя продуктов питания Nestle, французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан") и другие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ранее комментируя передачу активов иностранных компаний во временное управление, назвал такие меры продолжением тренда, отметив, что одним из основных факторов решения стало то, что компании - из недружественных стран. Он отмечал, что решения о передаче активов иностранных компаний во временное управление принимаются с учетом вовлеченности их стран в прямые боевые действия против России.
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Медведев указал на падение акций JTI после передачи ее российских активов
Медведев: акции Japan Tobacco обвалились на 19,3% после передачи ее российских активов