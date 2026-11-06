Российский рынок акций растет в первые часы торгов
Индекс Мосбиржи 10.28 по Москве повышается на 0,34% относительно предыдущего закрытия
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в первые часы торгов пятницы на позитивных внешнеполитических ожиданиях и ценах на нефть, которые отыграли часть снижения последних дней, тем самым рынок может "ударно" закрыть период после Дня народного единства и затем устремиться в район 2600 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Индекс Мосбиржи к 10.28 мск повышается на 0,34% относительно предыдущего закрытия - до 2 463,71 пункта.
Днем ранее он закрыл основную сессию приростом на 0,55%, несмотря на временное значительное падение в середине сессии.
В лидерах роста котировок - акции "АФК Система" (+5,21%), "Циана" (+2,26%), "Фосагро" (+1,38%), "Московского кредитного банка" (+1,21%), "Новатэка" (+1,08%).
В лидерах снижения стоимости - акции ВК (−4,5%), Совкомбанка (−1%), "Озона" (−0,45%), ЮГК (−0,32%), "Полюса" (−0,15%).
"Рынок настроен на развитие восходящего движения и будет получать поддержку от ожиданий, в частности, в отношении назначенной на 10-11 ноября встречи представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби для переговоров... Положительное влияние на настроения в конце недели также будет оказывать рост цен на нефть", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Так, январский фьючерс нефти марки Brent дорожает более чем на 1%, до 99,4 доллара за баррель.
"В текущих условиях мы продолжаем смотреть на рынок умеренно позитивно, а ближайшей целью по индексу Мосбиржи, по нашим оценкам может стать район район 2600 пунктов", - заключает Богдан Зварич из ПСБ.