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Цены на нефть пережили сильнейший обвал за шесть лет

Цены на нефть пережили сильнейший обвал за шесть лет - 06.11.2026, ПРАЙМ

Цены на нефть пережили сильнейший обвал за шесть лет

Нефть марки Brent может завершить неделю самым резким падением с 2020 года на ожиданиях деэскалации войны между США и Ираном после поражения республиканской... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T18:44+0300

2026-11-06T18:44+0300

2026-11-06T18:44+0300

энергетика

нефть

иран

ормузский пролив

сша

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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Нефть марки Brent может завершить неделю самым резким падением с 2020 года на ожиданиях деэскалации войны между США и Ираном после поражения республиканской партии на выборах в Конгресс, пишет Reuters.Как отмечает агентство, по итогам недели цена контракта на нефть марки Brent может снизиться на 16% — это самое резкое недельное падение с начала пандемии COVID-19 и крупнейшее в абсолютном выражении за всю историю наблюдений LSEG с 1988 года. WTI может подешеветь на 13%.Потенциальная деэскалация войны с Ираном, добавляет Reuters, может привести к росту экспорта нефти из региона, а признаки формирующегося избытка предложения на фоне разрушения спроса усилились: спотовые премии на ближневосточные сорта вернулись к уровням, предшествовавшим конфликту."Судя по балансу спроса и предложения, на рынке сырой нефти намечается избыток, однако дисбаланс по качеству сохраняется, поскольку нефтепереработчики вынуждены сопоставлять то, что они способны переработать, с тем, что сейчас доступно", — заявил аналитик Rystad Янива Шаха, указывая на увеличение продолжительности рейсов и необходимость перевалки с судна на судно в обход Ормузского пролива.Цены упали на 8% в среду после победы демократов на промежуточных выборах, достигнув двухмесячных минимумов. Однако затем они отскочили на фоне резкого роста атак на танкеры в Персидском заливе и Ормузском проливе. По данным UKMTO, атаки на нефтяные суда по-прежнему идут почти рекордными темпами."Нефть не обязана стоить 117 долларов, чтобы быть дорогой, и падение до 93 долларов не означает, что основные проблемы исчезли", — добавляет аналитик Kpler Мэтт Стэнли.

иран

ормузский пролив

сша

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нефть, иран, ормузский пролив, сша