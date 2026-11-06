https://1prime.ru/20261106/putin-875004013.html
Путин обсудил с Совбезом продовольственную безопасность
Путин обсудил с Совбезом продовольственную безопасность - 06.11.2026, ПРАЙМ
Путин обсудил с Совбезом продовольственную безопасность
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза обеспечение и укрепление продовольственной безопасности страны. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T20:41+0300
2026-11-06T20:41+0300
2026-11-06T20:41+0300
россия
владимир путин
совбез
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза обеспечение и укрепление продовольственной безопасности страны. "Основной вопрос нашей сегодняшней встречи, нашего совещания – это обеспечение и укрепление продовольственной безопасности России", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
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россия, владимир путин, совбез
РОССИЯ, Владимир Путин, Совбез