https://1prime.ru/20261106/putin-875004013.html

Путин обсудил с Совбезом продовольственную безопасность

Путин обсудил с Совбезом продовольственную безопасность - 06.11.2026, ПРАЙМ

Путин обсудил с Совбезом продовольственную безопасность

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза обеспечение и укрепление продовольственной безопасности страны. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T20:41+0300

2026-11-06T20:41+0300

2026-11-06T20:41+0300

россия

владимир путин

совбез

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875004013.jpg?1793986863

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза обеспечение и укрепление продовольственной безопасности страны. "Основной вопрос нашей сегодняшней встречи, нашего совещания – это обеспечение и укрепление продовольственной безопасности России", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, совбез