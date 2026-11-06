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Путин обсудил с Совбезом предстоящие трехсторонние переговоры по Украине
Путин обсудил с Совбезом предстоящие трехсторонние переговоры по Украине - 06.11.2026, ПРАЙМ
Путин обсудил с Совбезом предстоящие трехсторонние переговоры по Украине
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза предстоящие на следующей неделе в ОАЭ трехсторонние переговоры по украинскому... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T20:42+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза предстоящие на следующей неделе в ОАЭ трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию. "В начале, с учетом того, что во вторник переговоры должны состояться, я пригласил коллег, которые будут принимать участие в этих переговорах. Предлагаю коротко поговорить на эту тему", - сказал глава государства на совещании.Он выразил благодарность руководству ОАЭ за проведение переговоров по украинскому урегулированию."Мы благодарны руководству Арабских Эмиратов, они последовательно помогают нам", - отметил Путин.Он добавил, что пригласил на совещание с постоянными членами Совбеза представителей российской делегации, которые поедут на переговоры. Среди них, помощники президента России Владимир Мединский и Юрий Ушаков, заместители главы МИД Михаил Галузин и Сергей Рябков, а также начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.Кроме того, на совещание приглашены вице-премьер Дмитрий Патрушев и заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Юрий Жигарловский.Следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины запланирован на 10-11 ноября в Абу-Даби. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил, что стороны намерены обсудить гарантии безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию. В Кремле подтвердили участие российской делегации в переговорах. Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
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россия, мировая экономика, оаэ, владимир путин, совбез
РОССИЯ, Мировая экономика, ОАЭ, Владимир Путин, Совбез
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза предстоящие на следующей неделе в ОАЭ трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию.
"В начале, с учетом того, что во вторник переговоры должны состояться, я пригласил коллег, которые будут принимать участие в этих переговорах. Предлагаю коротко поговорить на эту тему", - сказал глава государства на совещании.
Он выразил благодарность руководству ОАЭ за проведение переговоров по украинскому урегулированию.
"Мы благодарны руководству Арабских Эмиратов, они последовательно помогают нам", - отметил Путин.
Он добавил, что пригласил на совещание с постоянными членами Совбеза представителей российской делегации, которые поедут на переговоры. Среди них, помощники президента России Владимир Мединский и Юрий Ушаков, заместители главы МИД Михаил Галузин и Сергей Рябков, а также начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Кроме того, на совещание приглашены вице-премьер Дмитрий Патрушев и заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Юрий Жигарловский.
Следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины запланирован на 10-11 ноября в Абу-Даби. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил, что стороны намерены обсудить гарантии безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию. В Кремле подтвердили участие российской делегации в переговорах. Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.