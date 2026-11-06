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Роскачество выдало веганский сертификат трем видам чипсов Lay`s - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Роскачество выдало веганский сертификат трем видам чипсов Lay`s
Роскачество выдало веганский сертификат трем видам чипсов Lay`s - 06.11.2026, ПРАЙМ
Роскачество выдало веганский сертификат трем видам чипсов Lay`s
Роскачество выдало веганский сертификат трем видам чипсов бренда Lay`s, сообщили РИА Новости в организации. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T08:16+0300
2026-11-06T08:39+0300
бизнес
технологии
россия
роскачество
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Роскачество выдало веганский сертификат трем видам чипсов бренда Lay`s, сообщили РИА Новости в организации. "Орган по сертификации "Роскачество - Веган" выдал сертификаты на чипсы бренда Lay`s. Сертификацию прошли чипсы из натурального картофеля с солью, чипсы из натурального картофеля рифленые "Соль и черный перец", картофельные чипсы со злаками "Картофельно-злаковые" со вкусом вяленые томаты и базилик", - говорится в сообщении. В Роскачестве рассказали, что сертификаты подтверждают, что продукция соответствует ГОСТу, разработанному на основе международного стандарта. Он устанавливает строгие технические критерии для пищевых продуктов и ингредиентов, пригодных для вегетарианцев и веганов, включая требования к маркировке и заявлениям. Производитель, прошедший сертификацию, получает право маркировать свою продукцию специальным утвержденным знаком для веганской продукции, добавили там.
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бизнес, технологии, россия, роскачество
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, Роскачество
08:16 06.11.2026 (обновлено: 08:39 06.11.2026)
 
Роскачество выдало веганский сертификат трем видам чипсов Lay`s

Роскачество выдало веганский сертификат трем видам чипсов бренда Lay`s

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСтеллаж с чипсами
Стеллаж с чипсами - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Роскачество выдало веганский сертификат трем видам чипсов бренда Lay`s, сообщили РИА Новости в организации.
"Орган по сертификации "Роскачество - Веган" выдал сертификаты на чипсы бренда Lay`s. Сертификацию прошли чипсы из натурального картофеля с солью, чипсы из натурального картофеля рифленые "Соль и черный перец", картофельные чипсы со злаками "Картофельно-злаковые" со вкусом вяленые томаты и базилик", - говорится в сообщении.
В Роскачестве рассказали, что сертификаты подтверждают, что продукция соответствует ГОСТу, разработанному на основе международного стандарта. Он устанавливает строгие технические критерии для пищевых продуктов и ингредиентов, пригодных для вегетарианцев и веганов, включая требования к маркировке и заявлениям.
Производитель, прошедший сертификацию, получает право маркировать свою продукцию специальным утвержденным знаком для веганской продукции, добавили там.
 
БизнесТехнологииРОССИЯРоскачество
 
 
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