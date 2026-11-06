https://1prime.ru/20261106/roskachestvo-874986255.html

Роскачество презентовало реестр доверенных тургрегаторов

Роскачество презентовало реестр доверенных тургрегаторов - 06.11.2026, ПРАЙМ

Роскачество презентовало реестр доверенных тургрегаторов

Роскачество презентовало реестр доверенных турагрегаторов, в него вошли 11 платформ, сообщили в организации. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T13:39+0300

2026-11-06T13:39+0300

2026-11-06T13:39+0300

бизнес

россия

роскачество

авиасейлс

"яндекс.путешествия"

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Роскачество презентовало реестр доверенных турагрегаторов, в него вошли 11 платформ, сообщили в организации. "В России начал действовать Реестр доверенных турагрегаторов... В Реестр доверенных турагрегаторов вошли: "Авиасейлс", "Авито Путешествия", "Островок!", "Отелло", "Т-Банк Путешествия", "Туту", "Яндекс Путешествия", Level Travel, OneTwoTrip, Ozon Travel, WB Travel", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект реализован Роскачеством совместно с Росаккредитацией при поддержке Ассоциации туристических агрегаторов. Идея запуска связана с динамичным развитием туристической индустрии в России и доли онлайн-сегмента в этой сфере. Эксперты проверили веб-версии и мобильные приложения ведущих сервисов по 60 показателям из чек-листа, который, по данным Роскачества, обеспечивает строгую и однозначную оценку. "Все критерии сформулированы так, что исключают субъективные трактовки и гарантируют объективность проверки", - заверили в организации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, роскачество, авиасейлс, "яндекс.путешествия"