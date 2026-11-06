https://1prime.ru/20261106/roskachestvo-874986255.html
Роскачество презентовало реестр доверенных тургрегаторов
Роскачество презентовало реестр доверенных тургрегаторов - 06.11.2026, ПРАЙМ
Роскачество презентовало реестр доверенных тургрегаторов
Роскачество презентовало реестр доверенных турагрегаторов, в него вошли 11 платформ, сообщили в организации. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T13:39+0300
2026-11-06T13:39+0300
2026-11-06T13:39+0300
бизнес
россия
роскачество
авиасейлс
"яндекс.путешествия"
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874986255.jpg?1793961579
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Роскачество презентовало реестр доверенных турагрегаторов, в него вошли 11 платформ, сообщили в организации.
"В России начал действовать Реестр доверенных турагрегаторов... В Реестр доверенных турагрегаторов вошли: "Авиасейлс", "Авито Путешествия", "Островок!", "Отелло", "Т-Банк Путешествия", "Туту", "Яндекс Путешествия", Level Travel, OneTwoTrip, Ozon Travel, WB Travel", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект реализован Роскачеством совместно с Росаккредитацией при поддержке Ассоциации туристических агрегаторов. Идея запуска связана с динамичным развитием туристической индустрии в России и доли онлайн-сегмента в этой сфере.
Эксперты проверили веб-версии и мобильные приложения ведущих сервисов по 60 показателям из чек-листа, который, по данным Роскачества, обеспечивает строгую и однозначную оценку.
"Все критерии сформулированы так, что исключают субъективные трактовки и гарантируют объективность проверки", - заверили в организации.
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бизнес, россия, роскачество, авиасейлс, "яндекс.путешествия"
Бизнес, РОССИЯ, Роскачество, Авиасейлс, "Яндекс.Путешествия"
Роскачество презентовало реестр доверенных тургрегаторов
Роскачество презентовало реестр доверенных турагрегаторов
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Роскачество презентовало реестр доверенных турагрегаторов, в него вошли 11 платформ, сообщили в организации.
"В России начал действовать Реестр доверенных турагрегаторов... В Реестр доверенных турагрегаторов вошли: "Авиасейлс", "Авито Путешествия", "Островок!", "Отелло", "Т-Банк Путешествия", "Туту", "Яндекс Путешествия", Level Travel, OneTwoTrip, Ozon Travel, WB Travel", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект реализован Роскачеством совместно с Росаккредитацией при поддержке Ассоциации туристических агрегаторов. Идея запуска связана с динамичным развитием туристической индустрии в России и доли онлайн-сегмента в этой сфере.
Эксперты проверили веб-версии и мобильные приложения ведущих сервисов по 60 показателям из чек-листа, который, по данным Роскачества, обеспечивает строгую и однозначную оценку.
"Все критерии сформулированы так, что исключают субъективные трактовки и гарантируют объективность проверки", - заверили в организации.