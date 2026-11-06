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Таджикистан и Казахстан договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере
Таджикистан и Казахстан договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере - 06.11.2026, ПРАЙМ
Таджикистан и Казахстан договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере
Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума и министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов обсудили укрепление сотрудничества в нефтегазовой | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T10:36+0300
2026-11-06T10:36+0300
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нефть
мировая экономика
таджикистан
казахстан
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ДУШАНБЕ, 6 ноя – ПРАЙМ. Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума и министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов обсудили укрепление сотрудничества в нефтегазовой отрасли и договорились о подписании нового соглашения в этой сфере, сообщает пресс-служба таджикского минэнерго.
Отмечается, что встреча состоялась в рамках официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Астану в четверг.
"Состоялась встреча министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далера Джумы с министром энергетики Республики Казахстан Ерланом Аккенженовым. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в нефтегазовой сфере. Стороны приветствовали достигнутую договоренность о заключении соглашения о сотрудничестве между профильными министерствами двух стран в данном направлении", - говорится в сообщении.
По официальным данным, объем импорта нефтепродуктов в Таджикистан за шесть месяцев 2026 года составил около 600 тысяч тонн. На долю Казахстана пришлось всего 1% от общего объема импорта. Однако, как отмечают эксперты, роль Казахстана может возрасти с учетом планируемой Таджикистаном диверсификации маршрутов поставок нефтепродуктов.
From: Файзуллоев Абубакр Шарифович - a.faizulloev@ria.ru
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нефть, мировая экономика, таджикистан, казахстан, эмомали рахмон
Нефть, Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, КАЗАХСТАН, Эмомали Рахмон
Таджикистан и Казахстан договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере
Министры энергетики Таджикистана и Казахстана договорились о подписании нового соглашения
ДУШАНБЕ, 6 ноя – ПРАЙМ. Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума и министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов обсудили укрепление сотрудничества в нефтегазовой отрасли и договорились о подписании нового соглашения в этой сфере, сообщает пресс-служба таджикского минэнерго.
Отмечается, что встреча состоялась в рамках официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Астану в четверг.
"Состоялась встреча министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далера Джумы с министром энергетики Республики Казахстан Ерланом Аккенженовым. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в нефтегазовой сфере. Стороны приветствовали достигнутую договоренность о заключении соглашения о сотрудничестве между профильными министерствами двух стран в данном направлении", - говорится в сообщении.
По официальным данным, объем импорта нефтепродуктов в Таджикистан за шесть месяцев 2026 года составил около 600 тысяч тонн. На долю Казахстана пришлось всего 1% от общего объема импорта. Однако, как отмечают эксперты, роль Казахстана может возрасти с учетом планируемой Таджикистаном диверсификации маршрутов поставок нефтепродуктов.
From: Файзуллоев Абубакр Шарифович - a.faizulloev@ria.ru