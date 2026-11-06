https://1prime.ru/20261106/tadzhikistan-874976782.html

Таджикистан и Казахстан договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере

Таджикистан и Казахстан договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере - 06.11.2026, ПРАЙМ

Таджикистан и Казахстан договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере

Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума и министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов обсудили укрепление сотрудничества в нефтегазовой | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T10:36+0300

2026-11-06T10:36+0300

2026-11-06T10:36+0300

нефть

мировая экономика

таджикистан

казахстан

эмомали рахмон

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874976782.jpg?1793950591

ДУШАНБЕ, 6 ноя – ПРАЙМ. Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума и министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов обсудили укрепление сотрудничества в нефтегазовой отрасли и договорились о подписании нового соглашения в этой сфере, сообщает пресс-служба таджикского минэнерго. Отмечается, что встреча состоялась в рамках официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Астану в четверг. "Состоялась встреча министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далера Джумы с министром энергетики Республики Казахстан Ерланом Аккенженовым. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в нефтегазовой сфере. Стороны приветствовали достигнутую договоренность о заключении соглашения о сотрудничестве между профильными министерствами двух стран в данном направлении", - говорится в сообщении. По официальным данным, объем импорта нефтепродуктов в Таджикистан за шесть месяцев 2026 года составил около 600 тысяч тонн. На долю Казахстана пришлось всего 1% от общего объема импорта. Однако, как отмечают эксперты, роль Казахстана может возрасти с учетом планируемой Таджикистаном диверсификации маршрутов поставок нефтепродуктов. From: Файзуллоев Абубакр Шарифович - a.faizulloev@ria.ru Subject:

таджикистан

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, таджикистан, казахстан, эмомали рахмон