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Глава ЦБ Турции допустил ужесточение денежно-кредитной политики

Глава ЦБ Турции допустил ужесточение денежно-кредитной политики - 06.11.2026, ПРАЙМ

Глава ЦБ Турции допустил ужесточение денежно-кредитной политики

Центральный банк Турции готов ужесточить денежно-кредитную политику в случае заметного и устойчивого ухудшения инфляционной ситуации, заявил глава регулятора... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T19:15+0300

2026-11-06T19:15+0300

2026-11-06T19:17+0300

банки

финансы

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 6 ноя - ПРАЙМ. Центральный банк Турции готов ужесточить денежно-кредитную политику в случае заметного и устойчивого ухудшения инфляционной ситуации, заявил глава регулятора Фатих Карахан. Годовая инфляция в Турции по итогам октября незначительно ускорилась - до 29,77% с 29,73% месяцем ранее, сообщил Институт статистики страны (TÜİK) во вторник. "В случае заметного и устойчивого ухудшения инфляционных перспектив денежно-кредитная политика будет ужесточена. Жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до достижения ценовой стабильности", - заявил Карахан, слова которого приводит газета Ekonomim. По оценке регулятора, несмотря на высокие цены на энергоносители, основная тенденция инфляции продолжает снижаться. Замедление внутреннего спроса ограничивает инфляционное воздействие шоков предложения. Вместе с тем геополитическая напряженность сохраняет риски для инфляционных прогнозов. Регулятор намерен определять параметры процентной политики с учетом фактической инфляции, ее основной тенденции и ожиданий, а также промежуточных инфляционных целей. Размер и сроки изменения ставки будут устанавливаться с осторожным подходом на каждом заседании Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую программу для страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.

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