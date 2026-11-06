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Глава ЦБ Турции допустил ужесточение денежно-кредитной политики - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Глава ЦБ Турции допустил ужесточение денежно-кредитной политики
Глава ЦБ Турции допустил ужесточение денежно-кредитной политики - 06.11.2026, ПРАЙМ
Глава ЦБ Турции допустил ужесточение денежно-кредитной политики
Центральный банк Турции готов ужесточить денежно-кредитную политику в случае заметного и устойчивого ухудшения инфляционной ситуации, заявил глава регулятора... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T19:15+0300
2026-11-06T19:17+0300
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турция
реджеп тайип эрдоган
центральные банки
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АНКАРА, 6 ноя - ПРАЙМ. Центральный банк Турции готов ужесточить денежно-кредитную политику в случае заметного и устойчивого ухудшения инфляционной ситуации, заявил глава регулятора Фатих Карахан. Годовая инфляция в Турции по итогам октября незначительно ускорилась - до 29,77% с 29,73% месяцем ранее, сообщил Институт статистики страны (TÜİK) во вторник. "В случае заметного и устойчивого ухудшения инфляционных перспектив денежно-кредитная политика будет ужесточена. Жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до достижения ценовой стабильности", - заявил Карахан, слова которого приводит газета Ekonomim. По оценке регулятора, несмотря на высокие цены на энергоносители, основная тенденция инфляции продолжает снижаться. Замедление внутреннего спроса ограничивает инфляционное воздействие шоков предложения. Вместе с тем геополитическая напряженность сохраняет риски для инфляционных прогнозов. Регулятор намерен определять параметры процентной политики с учетом фактической инфляции, ее основной тенденции и ожиданий, а также промежуточных инфляционных целей. Размер и сроки изменения ставки будут устанавливаться с осторожным подходом на каждом заседании Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую программу для страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.
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банки, финансы, турция, реджеп тайип эрдоган, центральные банки, центральный банк
Банки, Финансы, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, центральные банки, Центральный банк
19:15 06.11.2026 (обновлено: 19:17 06.11.2026)
 
Глава ЦБ Турции допустил ужесточение денежно-кредитной политики

Глава ЦБ Турции Карахан допустил ужесточение политики при ухудшении инфляционных прогнозов

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АНКАРА, 6 ноя - ПРАЙМ. Центральный банк Турции готов ужесточить денежно-кредитную политику в случае заметного и устойчивого ухудшения инфляционной ситуации, заявил глава регулятора Фатих Карахан.
Годовая инфляция в Турции по итогам октября незначительно ускорилась - до 29,77% с 29,73% месяцем ранее, сообщил Институт статистики страны (TÜİK) во вторник.
"В случае заметного и устойчивого ухудшения инфляционных перспектив денежно-кредитная политика будет ужесточена. Жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до достижения ценовой стабильности", - заявил Карахан, слова которого приводит газета Ekonomim.
По оценке регулятора, несмотря на высокие цены на энергоносители, основная тенденция инфляции продолжает снижаться. Замедление внутреннего спроса ограничивает инфляционное воздействие шоков предложения. Вместе с тем геополитическая напряженность сохраняет риски для инфляционных прогнозов.
Регулятор намерен определять параметры процентной политики с учетом фактической инфляции, ее основной тенденции и ожиданий, а также промежуточных инфляционных целей. Размер и сроки изменения ставки будут устанавливаться с осторожным подходом на каждом заседании
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую программу для страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.
 
БанкиФинансыТУРЦИЯРеджеп Тайип Эрдоганцентральные банкиЦентральный банк
 
 
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