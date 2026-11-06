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"Т-Технологии" планируют купить до 100% акций "Циана" - 06.11.2026, ПРАЙМ
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"Т-Технологии" планируют купить до 100% акций "Циана"
"Т-Технологии" планируют купить до 100% акций "Циана" - 06.11.2026, ПРАЙМ
"Т-Технологии" планируют купить до 100% акций "Циана"
"Т-Технологии"" (материнская компания Т-Банка) намерена купить до 100% акций "Циана" по цене 993,05 рубля за бумагу, планирует закрыть сделку в первом квартале... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T11:58+0300
2026-11-06T11:58+0300
рынок
акции
финансы
циан
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874981390.jpg?1793955528
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. "Т-Технологии"" (материнская компания Т-Банка) намерена купить до 100% акций "Циана" по цене 993,05 рубля за бумагу, планирует закрыть сделку в первом квартале 2027 года, сообщает группа."Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" объявляет о планах приобретения до 100% акций "Циан"... Планируем закрыть сделку в первом квартале 2027 года после прохождения всех необходимых процедур и получения согласований, - говорится в пресс-релизе."Т-Технологии" представили в Банк России добровольное предложение акционерам МКПАО "Циан" о покупке их акций."Добровольное предложение "Т-Технологий" предусматривает покупку до 100% акций "Циана" по цене 993,05 рубля за бумагу, что предполагает существенную премию в размере 29,3% к рыночным котировкам "Циана" на дату закрытия основных торгов 5 ноября 2026 года", - уточняется в релизе.При этом финансирование сделки не предполагает дополнительной эмиссии акций группы.Предложение "Т-Технологий" предполагает приобретение как минимум 50% размещенных обыкновенных акций МКПАО "Циан". А после его рассмотрения Банком России оно будет направлено в "Циан". В свою очередь акционеры "Циана" получат это предложение после того, как совет директоров МКПАО примет рекомендации в его отношении, уточняется в сообщении.Также подчеркивается, что в случае приобретения "Циан" продолжит самостоятельную работу в рамках общей стратегии развития группы "Т-Технологии" в сегменте недвижимости. "Компания сохранит бренд и будет развивать бизнес как открытую для партнерств платформу под управлением текущей "команды", - заключается в материале.
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192
40
192
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рынок, акции, финансы, циан, банк россии
Рынок, Акции, Финансы, ЦИАН, Банк России
11:58 06.11.2026
 
"Т-Технологии" планируют купить до 100% акций "Циана"

"Т-Технологии" планируют купить до 100% акций "Циана" по цене 993,05 рубля за бумагу

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. "Т-Технологии"" (материнская компания Т-Банка) намерена купить до 100% акций "Циана" по цене 993,05 рубля за бумагу, планирует закрыть сделку в первом квартале 2027 года, сообщает группа.
"Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" объявляет о планах приобретения до 100% акций "Циан"... Планируем закрыть сделку в первом квартале 2027 года после прохождения всех необходимых процедур и получения согласований, - говорится в пресс-релизе.
"Т-Технологии" представили в Банк России добровольное предложение акционерам МКПАО "Циан" о покупке их акций.
"Добровольное предложение "Т-Технологий" предусматривает покупку до 100% акций "Циана" по цене 993,05 рубля за бумагу, что предполагает существенную премию в размере 29,3% к рыночным котировкам "Циана" на дату закрытия основных торгов 5 ноября 2026 года", - уточняется в релизе.
При этом финансирование сделки не предполагает дополнительной эмиссии акций группы.
Предложение "Т-Технологий" предполагает приобретение как минимум 50% размещенных обыкновенных акций МКПАО "Циан". А после его рассмотрения Банком России оно будет направлено в "Циан". В свою очередь акционеры "Циана" получат это предложение после того, как совет директоров МКПАО примет рекомендации в его отношении, уточняется в сообщении.
Также подчеркивается, что в случае приобретения "Циан" продолжит самостоятельную работу в рамках общей стратегии развития группы "Т-Технологии" в сегменте недвижимости. "Компания сохранит бренд и будет развивать бизнес как открытую для партнерств платформу под управлением текущей "команды", - заключается в материале.
 
РынокАкцииФинансыЦИАНБанк России
 
 
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