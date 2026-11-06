https://1prime.ru/20261106/tsian-875003039.html

"Циан" заявил, что не получал официального предложения от "Т-Технологий"

"Циан" заявил, что не получал официального предложения от "Т-Технологий" - 06.11.2026, ПРАЙМ

"Циан" заявил, что не получал официального предложения от "Т-Технологий"

Платформа "Циан" пока не получала официального предложения от "Т-Технологий" о приобретении 100% акций классифайда, говорится в сообщении пресс-службы,... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T20:02+0300

2026-11-06T20:02+0300

2026-11-06T20:20+0300

бизнес

россия

циан

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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Платформа "Циан" пока не получала официального предложения от "Т-Технологий" о приобретении 100% акций классифайда, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в РИА Недвижимость.Ранее в пятницу "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка) сообщила, что намерена купить до 100% акций "Циана" по цене 993,05 рубля за бумагу и планирует закрыть сделку в первом квартале 2027 года. Таким образом, премия к рыночным котировкам "Циана" составляет около 30%."Официального предложения от "Т-Технологий" в компанию еще не поступало. Никаких решений не принято. Совет директоров и акционеры рассмотрят это предложение в отведенные сроки, сразу после его официального получения", – отмечается в заявлении."Циан" считает публичную информацию от "Т-Технологий" о планах покупки акций с существенной премией к текущей рыночной стоимости "признанием лидерства на рынке, высокой ценности и технологичности платформы"."Инициатива "Т-Технологий" – один из возможных механизмов покупки компании, который сам по себе не означает заключения сделки. Пока это намерение одной из сторон, высказанное публично. <…> Как публичная компания, будем информировать о существенных этапах процесса и подтвержденных решениях, а пока сохраняем фокус на целях этого года и планах на следующий", – подчеркивается в пресс-релизе.Акции классифайда недвижимости после заявления "Т-Технологий" подскочили в цене более чем на 20%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, циан