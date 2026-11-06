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"Циан" заявил, что не получал официального предложения от "Т-Технологий" - 06.11.2026, ПРАЙМ
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"Циан" заявил, что не получал официального предложения от "Т-Технологий"
"Циан" заявил, что не получал официального предложения от "Т-Технологий" - 06.11.2026, ПРАЙМ
"Циан" заявил, что не получал официального предложения от "Т-Технологий"
Платформа "Циан" пока не получала официального предложения от "Т-Технологий" о приобретении 100% акций классифайда, говорится в сообщении пресс-службы,... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T20:02+0300
2026-11-06T20:20+0300
бизнес
россия
циан
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875003039.jpg?1793985606
МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Платформа "Циан" пока не получала официального предложения от "Т-Технологий" о приобретении 100% акций классифайда, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в РИА Недвижимость.Ранее в пятницу "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка) сообщила, что намерена купить до 100% акций "Циана" по цене 993,05 рубля за бумагу и планирует закрыть сделку в первом квартале 2027 года. Таким образом, премия к рыночным котировкам "Циана" составляет около 30%."Официального предложения от "Т-Технологий" в компанию еще не поступало. Никаких решений не принято. Совет директоров и акционеры рассмотрят это предложение в отведенные сроки, сразу после его официального получения", – отмечается в заявлении."Циан" считает публичную информацию от "Т-Технологий" о планах покупки акций с существенной премией к текущей рыночной стоимости "признанием лидерства на рынке, высокой ценности и технологичности платформы"."Инициатива "Т-Технологий" – один из возможных механизмов покупки компании, который сам по себе не означает заключения сделки. Пока это намерение одной из сторон, высказанное публично. &lt;…&gt; Как публичная компания, будем информировать о существенных этапах процесса и подтвержденных решениях, а пока сохраняем фокус на целях этого года и планах на следующий", – подчеркивается в пресс-релизе.Акции классифайда недвижимости после заявления "Т-Технологий" подскочили в цене более чем на 20%.
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
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бизнес, россия, циан
Бизнес, РОССИЯ, ЦИАН
20:02 06.11.2026 (обновлено: 20:20 06.11.2026)
 
"Циан" заявил, что не получал официального предложения от "Т-Технологий"

"Циан": платформа не получала предложения от "Т-Технологий" о приобретении 100% акций

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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Платформа "Циан" пока не получала официального предложения от "Т-Технологий" о приобретении 100% акций классифайда, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в РИА Недвижимость.
Ранее в пятницу "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка) сообщила, что намерена купить до 100% акций "Циана" по цене 993,05 рубля за бумагу и планирует закрыть сделку в первом квартале 2027 года. Таким образом, премия к рыночным котировкам "Циана" составляет около 30%.
"Официального предложения от "Т-Технологий" в компанию еще не поступало. Никаких решений не принято. Совет директоров и акционеры рассмотрят это предложение в отведенные сроки, сразу после его официального получения", – отмечается в заявлении.
"Циан" считает публичную информацию от "Т-Технологий" о планах покупки акций с существенной премией к текущей рыночной стоимости "признанием лидерства на рынке, высокой ценности и технологичности платформы".
"Инициатива "Т-Технологий" – один из возможных механизмов покупки компании, который сам по себе не означает заключения сделки. Пока это намерение одной из сторон, высказанное публично. <…> Как публичная компания, будем информировать о существенных этапах процесса и подтвержденных решениях, а пока сохраняем фокус на целях этого года и планах на следующий", – подчеркивается в пресс-релизе.
Акции классифайда недвижимости после заявления "Т-Технологий" подскочили в цене более чем на 20%.
 
БизнесРОССИЯЦИАН
 
 
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