https://1prime.ru/20261106/tsian-875003039.html
"Циан" заявил, что не получал официального предложения от "Т-Технологий"
"Циан" заявил, что не получал официального предложения от "Т-Технологий" - 06.11.2026, ПРАЙМ
"Циан" заявил, что не получал официального предложения от "Т-Технологий"
Платформа "Циан" пока не получала официального предложения от "Т-Технологий" о приобретении 100% акций классифайда, говорится в сообщении пресс-службы,... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T20:02+0300
2026-11-06T20:02+0300
2026-11-06T20:20+0300
бизнес
россия
циан
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875003039.jpg?1793985606
МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Платформа "Циан" пока не получала официального предложения от "Т-Технологий" о приобретении 100% акций классифайда, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в РИА Недвижимость.Ранее в пятницу "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка) сообщила, что намерена купить до 100% акций "Циана" по цене 993,05 рубля за бумагу и планирует закрыть сделку в первом квартале 2027 года. Таким образом, премия к рыночным котировкам "Циана" составляет около 30%."Официального предложения от "Т-Технологий" в компанию еще не поступало. Никаких решений не принято. Совет директоров и акционеры рассмотрят это предложение в отведенные сроки, сразу после его официального получения", – отмечается в заявлении."Циан" считает публичную информацию от "Т-Технологий" о планах покупки акций с существенной премией к текущей рыночной стоимости "признанием лидерства на рынке, высокой ценности и технологичности платформы"."Инициатива "Т-Технологий" – один из возможных механизмов покупки компании, который сам по себе не означает заключения сделки. Пока это намерение одной из сторон, высказанное публично. <…> Как публичная компания, будем информировать о существенных этапах процесса и подтвержденных решениях, а пока сохраняем фокус на целях этого года и планах на следующий", – подчеркивается в пресс-релизе.Акции классифайда недвижимости после заявления "Т-Технологий" подскочили в цене более чем на 20%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, циан
"Циан" заявил, что не получал официального предложения от "Т-Технологий"
"Циан": платформа не получала предложения от "Т-Технологий" о приобретении 100% акций
МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Платформа "Циан" пока не получала официального предложения от "Т-Технологий" о приобретении 100% акций классифайда, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в РИА Недвижимость.
Ранее в пятницу "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка) сообщила, что намерена купить до 100% акций "Циана" по цене 993,05 рубля за бумагу и планирует закрыть сделку в первом квартале 2027 года. Таким образом, премия к рыночным котировкам "Циана" составляет около 30%.
"Официального предложения от "Т-Технологий" в компанию еще не поступало. Никаких решений не принято. Совет директоров и акционеры рассмотрят это предложение в отведенные сроки, сразу после его официального получения", – отмечается в заявлении.
"Циан" считает публичную информацию от "Т-Технологий" о планах покупки акций с существенной премией к текущей рыночной стоимости "признанием лидерства на рынке, высокой ценности и технологичности платформы".
"Инициатива "Т-Технологий" – один из возможных механизмов покупки компании, который сам по себе не означает заключения сделки. Пока это намерение одной из сторон, высказанное публично. <…> Как публичная компания, будем информировать о существенных этапах процесса и подтвержденных решениях, а пока сохраняем фокус на целях этого года и планах на следующий", – подчеркивается в пресс-релизе.
Акции классифайда недвижимости после заявления "Т-Технологий" подскочили в цене более чем на 20%.