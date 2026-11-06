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Кабмин продлил квоты на вывоз удобрений за пределы ЕАЭС
Кабмин продлил квоты на вывоз удобрений за пределы ЕАЭС - 06.11.2026, ПРАЙМ
Кабмин продлил квоты на вывоз удобрений за пределы ЕАЭС
Правительство РФ установило квоты на вывоз удобрений за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на полгода, с декабря по май, в объеме 18,8 миллиона... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T10:16+0300
2026-11-06T10:16+0300
2026-11-06T10:39+0300
еаэс
удобрения
квоты
абхазия
южная осетия
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ установило квоты на вывоз удобрений за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на полгода, с декабря по май, в объеме 18,8 миллиона тонн, сообщил кабмин России."Правительство приняло решение продлить квоты на вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза минеральных удобрений. Согласно подписанному постановлению, они будут действовать с 1 декабря 2026 года по 31 мая 2027 года включительно", - говорится в сообщении."Общий объем экспортной квоты составит свыше 18,8 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений – более 11,3 миллиона тонн (включая аммиачную селитру – более 2,3 миллиона тонн), для сложных удобрений – более 7,5 миллиона тонн", - добавили в кабмине.Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, на вывоз такой продукции с территории России в рамках международных транзитных перевозок, а также на поставки по линии международной гуманитарной помощи, уточняется в сообщении кабмина.Решение позволит поддержать бесперебойную работу сельхозпроизводителей и производителей комбикормов, сохранив достаточный уровень удобрений на внутреннем рынке, отметил кабмин.Действующий с 1 июня по 30 ноября 2026 года общий объем квоты на вывоз минеральных удобрений составляет 20 миллионов тонн, напомнило правительство.
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еаэс, удобрения, квоты, абхазия, южная осетия
ЕАЭС, удобрения, квоты, АБХАЗИЯ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
Кабмин продлил квоты на вывоз удобрений за пределы ЕАЭС
Правительство установило квоты на вывоз удобрений из России за пределы ЕАЭС на полгода
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ установило квоты на вывоз удобрений за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на полгода, с декабря по май, в объеме 18,8 миллиона тонн, сообщил кабмин России.
"Правительство приняло решение продлить квоты на вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза минеральных удобрений. Согласно подписанному постановлению, они будут действовать с 1 декабря 2026 года по 31 мая 2027 года включительно", - говорится в сообщении.
"Общий объем экспортной квоты составит свыше 18,8 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений – более 11,3 миллиона тонн (включая аммиачную селитру – более 2,3 миллиона тонн), для сложных удобрений – более 7,5 миллиона тонн", - добавили в кабмине.
Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию
и Южную Осетию
, на вывоз такой продукции с территории России в рамках международных транзитных перевозок, а также на поставки по линии международной гуманитарной помощи, уточняется в сообщении кабмина.
Решение позволит поддержать бесперебойную работу сельхозпроизводителей и производителей комбикормов, сохранив достаточный уровень удобрений на внутреннем рынке, отметил кабмин.
Действующий с 1 июня по 30 ноября 2026 года общий объем квоты на вывоз минеральных удобрений составляет 20 миллионов тонн, напомнило правительство.