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Кабмин продлил квоты на вывоз удобрений за пределы ЕАЭС - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Кабмин продлил квоты на вывоз удобрений за пределы ЕАЭС
Кабмин продлил квоты на вывоз удобрений за пределы ЕАЭС - 06.11.2026, ПРАЙМ
Кабмин продлил квоты на вывоз удобрений за пределы ЕАЭС
Правительство РФ установило квоты на вывоз удобрений за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на полгода, с декабря по май, в объеме 18,8 миллиона... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T10:16+0300
2026-11-06T10:39+0300
еаэс
удобрения
квоты
абхазия
южная осетия
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ установило квоты на вывоз удобрений за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на полгода, с декабря по май, в объеме 18,8 миллиона тонн, сообщил кабмин России."Правительство приняло решение продлить квоты на вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза минеральных удобрений. Согласно подписанному постановлению, они будут действовать с 1 декабря 2026 года по 31 мая 2027 года включительно", - говорится в сообщении."Общий объем экспортной квоты составит свыше 18,8 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений – более 11,3 миллиона тонн (включая аммиачную селитру – более 2,3 миллиона тонн), для сложных удобрений – более 7,5 миллиона тонн", - добавили в кабмине.Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, на вывоз такой продукции с территории России в рамках международных транзитных перевозок, а также на поставки по линии международной гуманитарной помощи, уточняется в сообщении кабмина.Решение позволит поддержать бесперебойную работу сельхозпроизводителей и производителей комбикормов, сохранив достаточный уровень удобрений на внутреннем рынке, отметил кабмин.Действующий с 1 июня по 30 ноября 2026 года общий объем квоты на вывоз минеральных удобрений составляет 20 миллионов тонн, напомнило правительство.
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еаэс, удобрения, квоты, абхазия, южная осетия
ЕАЭС, удобрения, квоты, АБХАЗИЯ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
10:16 06.11.2026 (обновлено: 10:39 06.11.2026)
 
Кабмин продлил квоты на вывоз удобрений за пределы ЕАЭС

Правительство установило квоты на вывоз удобрений из России за пределы ЕАЭС на полгода

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЕАЭС 2023. Работа форума
ЕАЭС 2023. Работа форума
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ установило квоты на вывоз удобрений за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на полгода, с декабря по май, в объеме 18,8 миллиона тонн, сообщил кабмин России.
"Правительство приняло решение продлить квоты на вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза минеральных удобрений. Согласно подписанному постановлению, они будут действовать с 1 декабря 2026 года по 31 мая 2027 года включительно", - говорится в сообщении.
"Общий объем экспортной квоты составит свыше 18,8 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений – более 11,3 миллиона тонн (включая аммиачную селитру – более 2,3 миллиона тонн), для сложных удобрений – более 7,5 миллиона тонн", - добавили в кабмине.
Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, на вывоз такой продукции с территории России в рамках международных транзитных перевозок, а также на поставки по линии международной гуманитарной помощи, уточняется в сообщении кабмина.
Решение позволит поддержать бесперебойную работу сельхозпроизводителей и производителей комбикормов, сохранив достаточный уровень удобрений на внутреннем рынке, отметил кабмин.
Действующий с 1 июня по 30 ноября 2026 года общий объем квоты на вывоз минеральных удобрений составляет 20 миллионов тонн, напомнило правительство.
 
ЕАЭСудобренияквотыАБХАЗИЯЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
 
 
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