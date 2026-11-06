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Кабмин продлил квоты на вывоз удобрений за пределы ЕАЭС

Кабмин продлил квоты на вывоз удобрений за пределы ЕАЭС - 06.11.2026, ПРАЙМ

Кабмин продлил квоты на вывоз удобрений за пределы ЕАЭС

Правительство РФ установило квоты на вывоз удобрений за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на полгода, с декабря по май, в объеме 18,8 миллиона... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T10:16+0300

2026-11-06T10:16+0300

2026-11-06T10:39+0300

еаэс

удобрения

квоты

абхазия

южная осетия

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ установило квоты на вывоз удобрений за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на полгода, с декабря по май, в объеме 18,8 миллиона тонн, сообщил кабмин России."Правительство приняло решение продлить квоты на вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза минеральных удобрений. Согласно подписанному постановлению, они будут действовать с 1 декабря 2026 года по 31 мая 2027 года включительно", - говорится в сообщении."Общий объем экспортной квоты составит свыше 18,8 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений – более 11,3 миллиона тонн (включая аммиачную селитру – более 2,3 миллиона тонн), для сложных удобрений – более 7,5 миллиона тонн", - добавили в кабмине.Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, на вывоз такой продукции с территории России в рамках международных транзитных перевозок, а также на поставки по линии международной гуманитарной помощи, уточняется в сообщении кабмина.Решение позволит поддержать бесперебойную работу сельхозпроизводителей и производителей комбикормов, сохранив достаточный уровень удобрений на внутреннем рынке, отметил кабмин.Действующий с 1 июня по 30 ноября 2026 года общий объем квоты на вывоз минеральных удобрений составляет 20 миллионов тонн, напомнило правительство.

абхазия

южная осетия

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еаэс, удобрения, квоты, абхазия, южная осетия