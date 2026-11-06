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Forbes: Украину ждет самая тяжелая зима за время конфликта

Forbes: Украину ждет самая тяжелая зима за время конфликта - 06.11.2026, ПРАЙМ

Forbes: Украину ждет самая тяжелая зима за время конфликта

Украину предупреждают о самой тяжелой зиме за все время конфликта: страна встречает ее со значительно ослабленной ПВО, а российские удары будут становиться все... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T10:51+0300

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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Украину предупреждают о самой тяжелой зиме за все время конфликта: страна встречает ее со значительно ослабленной ПВО, а российские удары будут становиться все ожесточеннее, пишет ИноСМИ со ссылкой на Forbes.Как отмечает издание, 26 октября Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на Украине опубликовала доклад о последствиях ударов для энергетической инфраструктуры страны. В сентябре Управление Верховного комиссара ООН по правам человека установило, что "российские вооруженные силы возобновили масштабные скоординированные атаки на объекты электро- и теплоснабжения по всей Украине". Последний крупный удар, по данным Financial Times, был нанесен 3 ноября, когда российские ракеты и беспилотники поразили более десятка электростанций и подстанций в девяти областях.До начала боевых действий установленная мощность украинской энергосистемы составляла 38 гигаватт, однако в январе, по оценкам специалистов, в распоряжении Украины оставалось лишь 11 гигаватт при потребности примерно в 18. Национальный оператор "Укрэнерго" ввел графики веерных отключений по всей стране."Под угрозой находятся теплоэлектроцентрали, объекты добычи природного газа, электростанции, линии электропередачи и трансформаторы", — отметила Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе. Там подчеркнули, что Россия "внедряет беспилотники нового поколения с реактивными двигателями, которые сложнее перехватить". В организации добавили: "Расширение масштабов дальнобойных ракетно-беспилотных ударов привело к тому, что на Украине больше не осталось безопасных мест". Чтобы противостоять угрозам, Владимир Зеленский обратился к США и ЕС с просьбой предоставить дополнительные системы ПВО и перехватчики. При этом, по данным Military Times, поставки новой партии ракет для Patriot ожидаются лишь в 2030-х годах.

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