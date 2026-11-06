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Forbes: Украину ждет самая тяжелая зима за время конфликта - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Forbes: Украину ждет самая тяжелая зима за время конфликта
Forbes: Украину ждет самая тяжелая зима за время конфликта - 06.11.2026, ПРАЙМ
Forbes: Украину ждет самая тяжелая зима за время конфликта
Украину предупреждают о самой тяжелой зиме за все время конфликта: страна встречает ее со значительно ослабленной ПВО, а российские удары будут становиться все... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T10:51+0300
2026-11-06T10:53+0300
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Украину предупреждают о самой тяжелой зиме за все время конфликта: страна встречает ее со значительно ослабленной ПВО, а российские удары будут становиться все ожесточеннее, пишет ИноСМИ со ссылкой на Forbes.Как отмечает издание, 26 октября Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на Украине опубликовала доклад о последствиях ударов для энергетической инфраструктуры страны. В сентябре Управление Верховного комиссара ООН по правам человека установило, что "российские вооруженные силы возобновили масштабные скоординированные атаки на объекты электро- и теплоснабжения по всей Украине". Последний крупный удар, по данным Financial Times, был нанесен 3 ноября, когда российские ракеты и беспилотники поразили более десятка электростанций и подстанций в девяти областях.До начала боевых действий установленная мощность украинской энергосистемы составляла 38 гигаватт, однако в январе, по оценкам специалистов, в распоряжении Украины оставалось лишь 11 гигаватт при потребности примерно в 18. Национальный оператор "Укрэнерго" ввел графики веерных отключений по всей стране."Под угрозой находятся теплоэлектроцентрали, объекты добычи природного газа, электростанции, линии электропередачи и трансформаторы", — отметила Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе. Там подчеркнули, что Россия "внедряет беспилотники нового поколения с реактивными двигателями, которые сложнее перехватить". В организации добавили: "Расширение масштабов дальнобойных ракетно-беспилотных ударов привело к тому, что на Украине больше не осталось безопасных мест". Чтобы противостоять угрозам, Владимир Зеленский обратился к США и ЕС с просьбой предоставить дополнительные системы ПВО и перехватчики. При этом, по данным Military Times, поставки новой партии ракет для Patriot ожидаются лишь в 2030-х годах.
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мировая экономика, украина, сша, владимир зеленский, forbes, оон, financial times
Мировая экономика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Forbes, ООН, Financial Times
10:51 06.11.2026 (обновлено: 10:53 06.11.2026)
 
Forbes: Украину ждет самая тяжелая зима за время конфликта

Forbes: Украина вступает в зиму с ослабленной ПВО, безопасных мест в стране не осталось

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Украину предупреждают о самой тяжелой зиме за все время конфликта: страна встречает ее со значительно ослабленной ПВО, а российские удары будут становиться все ожесточеннее, пишет ИноСМИ со ссылкой на Forbes.
Как отмечает издание, 26 октября Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на Украине опубликовала доклад о последствиях ударов для энергетической инфраструктуры страны.
В сентябре Управление Верховного комиссара ООН по правам человека установило, что "российские вооруженные силы возобновили масштабные скоординированные атаки на объекты электро- и теплоснабжения по всей Украине". Последний крупный удар, по данным Financial Times, был нанесен 3 ноября, когда российские ракеты и беспилотники поразили более десятка электростанций и подстанций в девяти областях.
До начала боевых действий установленная мощность украинской энергосистемы составляла 38 гигаватт, однако в январе, по оценкам специалистов, в распоряжении Украины оставалось лишь 11 гигаватт при потребности примерно в 18. Национальный оператор "Укрэнерго" ввел графики веерных отключений по всей стране.
"Под угрозой находятся теплоэлектроцентрали, объекты добычи природного газа, электростанции, линии электропередачи и трансформаторы", — отметила Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Там подчеркнули, что Россия "внедряет беспилотники нового поколения с реактивными двигателями, которые сложнее перехватить".
В организации добавили: "Расширение масштабов дальнобойных ракетно-беспилотных ударов привело к тому, что на Украине больше не осталось безопасных мест".
Чтобы противостоять угрозам, Владимир Зеленский обратился к США и ЕС с просьбой предоставить дополнительные системы ПВО и перехватчики. При этом, по данным Military Times, поставки новой партии ракет для Patriot ожидаются лишь в 2030-х годах.
 
Мировая экономикаУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийForbesООНFinancial Times
 
 
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