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СМИ: рычаг России на урановом рынке — не шахты, а обогащение

СМИ: рычаг России на урановом рынке — не шахты, а обогащение - 06.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: рычаг России на урановом рынке — не шахты, а обогащение

Глобальный бум ядерной энергетики должен был снизить зависимость мира от нестабильных ближневосточных поставок нефти за счет ставки на уран. Однако, как пишет... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T16:49+0300

2026-11-06T16:49+0300

2026-11-06T16:49+0300

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уран

поставки урана

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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Глобальный бум ядерной энергетики должен был снизить зависимость мира от нестабильных ближневосточных поставок нефти за счет ставки на уран. Однако, как пишет The Washington Times со ссылкой на доклад лондонского Центра стратегических преимуществ, у президента России Владимира Путина могут быть другие планы: позиция Москвы в добыче урана значительно превышает официальные данные по производству.По оценке центра, с учетом зарубежных рудников, контролируемых российскими компаниями, доля России может вырасти до 36% мировых ресурсов урана к 2040 году. "Влияние России на поставки урана сильно недооценено. Всемирная ядерная ассоциация представляет Россию как незначительного производителя — внутренние рудники обеспечили 4,5% мирового производства в 2024 году. Однако с учетом зарубежных урановых рудников эта цифра в пять раз больше", — говорится в докладе "Добыча ради влияния".Россия обладает около 8% мировых запасов урана и производит примерно 8% мировой ядерной энергии, но, по данным центра, тихо расширяет контроль за пределами своих границ. США, Азия и Европа, столкнувшись с ростом спроса на электроэнергию, все чаще рассматривают атомные станции как стабильную и экологичную альтернативу нефти.Конгресс США запретил импорт российского низкообогащенного урана в 2024 году в рамках санкций после начала конфликта на Украине. В ответ Путин прямо пригрозил ограничениями на экспорт урана, титана и никеля. Однако США настолько зависят от российского урана, что закон предусматривает исключения: Минэнерго выдает разрешения, если альтернативные поставки недоступны или импорт отвечает национальным интересам. Такие отказы могут действовать до 1 января 2028 года. По данным Минэнерго США, Россия обеспечивает около 44% мировых мощностей по обогащению урана."В то время как западные страны постепенно позволяли частям своих цепочек поставок ядерного топлива сокращаться, Россия продолжала развивать свои возможности. Неудивительно, что эти инвестиции теперь превратились в значительное конкурентное преимущество", — сказал Алексей Наумов, российский аналитик по политике.На первый взгляд позиция России в добыче урана скромна: Казахстан доминирует в мировом производстве, Канада и Намибия также крупные поставщики, а на Россию пришлось лишь около 4,5% добытого в 2024 году урана. Однако Центр стратегических преимуществ утверждает, что проекты, связанные с контролируемыми Россией рудниками, к 2040 году составят примерно треть мирового производства. При этом Наумов предупреждает: "Мы должны быть осторожны, приравнивая участие России в проектах за рубежом к прямому геополитическому контролю. Казахстан, Нигер и другие проекты имеют свои интересы и способны проводить независимую политику".Недавние события в Нигере показывают, как быстро может измениться контроль над ураном. После переворота 2023 года военное правительство лишило французскую Orano контроля над производством. В конце января мятеж в Нигере привел к боям у аэропорта Диори Хамани в Ниамее; правительственные войска восстановили контроль, а российский Африканский корпус, по сообщениям, помогал лоялистам. В аэропорту, как считается, хранится около 1150 тонн спорного уранового концентрата стоимостью примерно $200 млн.Вашингтон не уступает Москве урановые месторождения Нигера: DFC одобрила до $414 млн финансирования проекта Dasa канадской Global Atomic. Это подчеркивает стратегическое значение альтернативных поставок урана вне России. "Когда люди говорят о российском доминировании в уране, они смотрят не там. Рычаг давления не в шахтах. Это обогащение — промышленный этап, который превращает сырой уран в топливо для реакторов, и именно здесь Москва десятилетиями строит преимущество, которое Запад упустил", — сказал Пол Койер, президент Coyer Group LLC.Конгресс выделил $2,72 млрд на расширение внутренних мощностей по обогащению и конверсии урана. В сентябре Минэнерго сообщило о трех контрактах на $900 млн в рамках этих ассигнований. "Вашингтон установил жесткий срок прекращения импорта российского топлива, но замена мощностей придет спустя годы. Примерно с 2028 по 2032 год Америка будет полагаться на запасы и союзников. Кремль умеет читать график строительства так же хорошо, как и любой другой", — заключил Койер.

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россия, москва, сша, нигер, владимир путин, the washington times, wsj, уран, поставки урана, производство урана