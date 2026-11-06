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В аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняли ограничения

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняли ограничения - 06.11.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы, сообщила Росавиация. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T15:28+0300

2026-11-06T15:28+0300

2026-11-06T15:28+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы, сообщила Росавиация. "Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Махачкала (Уйташ). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, россия, владикавказ, грозный, махачкала, росавиация