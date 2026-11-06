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В аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняли ограничения
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняли ограничения - 06.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы, сообщила Росавиация. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T15:28+0300
2026-11-06T15:28+0300
2026-11-06T15:28+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Махачкала (Уйташ). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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В аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняли ограничения
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняли ограничения на прием воздушных судов