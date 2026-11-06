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Курс юаня в начале торгов пятницы снижается до 12,20 рубля
Курс юаня в начале торгов пятницы снижается до 12,20 рубля - 06.11.2026, ПРАЙМ
Курс юаня в начале торгов пятницы снижается до 12,20 рубля
Курс китайской валюты в начале торгов пятницы несколько снижается, следует из данных Московской биржи. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T09:06+0300
2026-11-06T09:06+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов пятницы несколько снижается, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по состоянию на 9.01 мск понижается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,20 рубля.Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.
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рынок, торги, юань, рубль, мосбиржа, биржевые торги
Китайский юань, Рынок, Торги, юань, рубль, Мосбиржа, биржевые торги
Курс юаня в начале торгов пятницы снижается до 12,20 рубля
Курс юаня в начале торгов пятницы снизился на 2 копейки, до 12,20 рубля