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Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,28 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,28 рубля - 06.11.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,28 рубля
Рубль по итогам торговой сессии пятницы и за всю неделю снизился по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,28 рубля, следует из данных | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T19:17+0300
2026-11-06T19:17+0300
2026-11-06T19:17+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии пятницы и за всю неделю снизился по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 6 копеек и составил 12,28 рубля. Юань за рабочую неделю вырос на 21 копейку, диапазон колебаний за неделю составил 12,08-12,30 рубля.
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Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,28 рубля
Курс юаня за день торгов на Мосбирже вырос на шесть копеек и составил 12,28 рубля