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АТОР: минимальные тарифы на авиабилеты по России снизились на 23,8%
АТОР: минимальные тарифы на авиабилеты по России снизились на 23,8% - 09.11.2026, ПРАЙМ
АТОР: минимальные тарифы на авиабилеты по России снизились на 23,8%
Минимальные тарифы на авиабилеты по России на начало декабря по сравнению с ноябрьскими снизились в среднем на 23,8% без багажа, с багажом - на 19%, сообщила... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T13:57+0300
2026-11-09T13:57+0300
2026-11-09T13:57+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Минимальные тарифы на авиабилеты по России на начало декабря по сравнению с ноябрьскими снизились в среднем на 23,8% без багажа, с багажом - на 19%, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Минимальные тарифы на вылеты в начале декабря заметно снизились. По сравнению с ноябрьским мониторингом средняя цена билета без багажа уменьшилась на 23,8%, с багажом – на 19%", - говорится в сообщении.
Так, сильнее всего подешевели вылеты из Минеральных Вод. Средняя цена билета без багажа снизилась на 49,5%, а с багажом – на 42,8%. Далее идет Санкт-Петербург, откуда летать стало дешевле на 38% без багажа и на 30,8% с багажом. "Из Калининграда – 38,4% и 32,0%, из Москвы – 28,5% и 22,5%", - добавили в ассоциации.
Там также рассказали, что минимальные тарифы на авиаперелеты по России на начало декабря 2026 года снизились по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 8,4% без багажа и на 5,5% с багажом.
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АТОР: минимальные тарифы на авиабилеты по России снизились на 23,8%
АТОР: минимальные тарифы на авиабилеты в начале декабря снизились на 23,8% без багажа
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Минимальные тарифы на авиабилеты по России на начало декабря по сравнению с ноябрьскими снизились в среднем на 23,8% без багажа, с багажом - на 19%, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Минимальные тарифы на вылеты в начале декабря заметно снизились. По сравнению с ноябрьским мониторингом средняя цена билета без багажа уменьшилась на 23,8%, с багажом – на 19%", - говорится в сообщении.
Так, сильнее всего подешевели вылеты из Минеральных Вод. Средняя цена билета без багажа снизилась на 49,5%, а с багажом – на 42,8%. Далее идет Санкт-Петербург, откуда летать стало дешевле на 38% без багажа и на 30,8% с багажом. "Из Калининграда – 38,4% и 32,0%, из Москвы – 28,5% и 22,5%", - добавили в ассоциации.
Там также рассказали, что минимальные тарифы на авиаперелеты по России на начало декабря 2026 года снизились по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 8,4% без багажа и на 5,5% с багажом.