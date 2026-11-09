https://1prime.ru/20261109/avtovaz-875033220.html

"АвтоВАЗ" в ноябре сделал скидки на ряд автомобилей Lada

"АвтоВАЗ" в ноябре сделал скидки на ряд автомобилей Lada - 09.11.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" в ноябре сделал скидки на ряд автомобилей Lada

Российский "АвтоВАЗ" в ноябре 2026 года сделал скидки на ряд автомобилей Lada, сообщила компания. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T15:18+0300

2026-11-09T15:18+0300

2026-11-09T15:18+0300

бизнес

автоваз

lada niva legend

lada x-cross 5

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Российский "АвтоВАЗ" в ноябре 2026 года сделал скидки на ряд автомобилей Lada, сообщила компания. "В ноябре "АвтоВАЗ" предлагает специальные условия на покупку новых автомобилей LADA и SKM… при покупке в кредит, лизинг и по программе трейд-ин", - говорится в сообщении. В частности, цена на Lada Granta составляет от 770 тысяч рублей с учетом всех доступных скидок. "Другие предложения на автомобили 2026 года выпуска Lada NIVA Travel — от 1 319 000 рублей; Lada Largus — от 1 417 000 рублей; Lada Vesta — от 1 478 000 рублей; Lada Aura — от 1 945 000 рублей", - пишет производитель. Например, при покупке автомобилей Lada по трейд-ин скидка составит от 60 000 до 300 000 рублей в зависимости от модели, на Lada Granta и Niva - до 200 000 рублей при покупке в лизинг или по трейд-ин, SKM M7 — до 100 000 рублей, на битопливные Lada Vesta и Largus до 200 000 рублей по трейд-ин и до 370 000 рублей - в лизинг. "АвтоВАЗ" - крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Компания выпускает несколько семейств моделей, в том числе, Vesta, Largus, Granta, Iskra и другие.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra