https://1prime.ru/20261109/avtovaz-875033220.html
"АвтоВАЗ" в ноябре сделал скидки на ряд автомобилей Lada
"АвтоВАЗ" в ноябре сделал скидки на ряд автомобилей Lada - 09.11.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" в ноябре сделал скидки на ряд автомобилей Lada
Российский "АвтоВАЗ" в ноябре 2026 года сделал скидки на ряд автомобилей Lada, сообщила компания. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T15:18+0300
2026-11-09T15:18+0300
2026-11-09T15:18+0300
бизнес
автоваз
lada niva legend
lada x-cross 5
lada iskra
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875033220.jpg?1794226715
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Российский "АвтоВАЗ" в ноябре 2026 года сделал скидки на ряд автомобилей Lada, сообщила компания.
"В ноябре "АвтоВАЗ" предлагает специальные условия на покупку новых автомобилей LADA и SKM… при покупке в кредит, лизинг и по программе трейд-ин", - говорится в сообщении.
В частности, цена на Lada Granta составляет от 770 тысяч рублей с учетом всех доступных скидок.
"Другие предложения на автомобили 2026 года выпуска Lada NIVA Travel — от 1 319 000 рублей; Lada Largus — от 1 417 000 рублей; Lada Vesta — от 1 478 000 рублей; Lada Aura — от 1 945 000 рублей", - пишет производитель.
Например, при покупке автомобилей Lada по трейд-ин скидка составит от 60 000 до 300 000 рублей в зависимости от модели, на Lada Granta и Niva - до 200 000 рублей при покупке в лизинг или по трейд-ин, SKM M7 — до 100 000 рублей, на битопливные Lada Vesta и Largus до 200 000 рублей по трейд-ин и до 370 000 рублей - в лизинг.
"АвтоВАЗ" - крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Компания выпускает несколько семейств моделей, в том числе, Vesta, Largus, Granta, Iskra и другие.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
"АвтоВАЗ" в ноябре сделал скидки на ряд автомобилей Lada
"АвтоВАЗ" в ноябре сделал скидки на ряд автомобилей Lada
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Российский "АвтоВАЗ" в ноябре 2026 года сделал скидки на ряд автомобилей Lada, сообщила компания.
"В ноябре "АвтоВАЗ" предлагает специальные условия на покупку новых автомобилей LADA и SKM… при покупке в кредит, лизинг и по программе трейд-ин", - говорится в сообщении.
В частности, цена на Lada Granta составляет от 770 тысяч рублей с учетом всех доступных скидок.
"Другие предложения на автомобили 2026 года выпуска Lada NIVA Travel — от 1 319 000 рублей; Lada Largus — от 1 417 000 рублей; Lada Vesta — от 1 478 000 рублей; Lada Aura — от 1 945 000 рублей", - пишет производитель.
Например, при покупке автомобилей Lada по трейд-ин скидка составит от 60 000 до 300 000 рублей в зависимости от модели, на Lada Granta и Niva - до 200 000 рублей при покупке в лизинг или по трейд-ин, SKM M7 — до 100 000 рублей, на битопливные Lada Vesta и Largus до 200 000 рублей по трейд-ин и до 370 000 рублей - в лизинг.
"АвтоВАЗ" - крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Компания выпускает несколько семейств моделей, в том числе, Vesta, Largus, Granta, Iskra и другие.