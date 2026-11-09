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Названы самые популярные блюда в поездах - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Названы самые популярные блюда в поездах
Названы самые популярные блюда в поездах - 09.11.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные блюда в поездах
Солянка, борщ и макароны с сосисками являются самыми популярными блюдами в поездах, которые регулярно заказывают пассажиры, сообщил генеральный директор ООО... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T10:30+0300
2026-11-09T10:49+0300
бизнес
общество
санкт-петербург
нтс
федеральная пассажирская компания
ржд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875018469.jpg?1794210595
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - ПРАЙМ. Солянка, борщ и макароны с сосисками являются самыми популярными блюдами в поездах, которые регулярно заказывают пассажиры, сообщил генеральный директор ООО "НТС" Александр Бочкарев.В Санкт-Петербурге прошла презентация зимнего меню "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД), единым поставщиком питания для которой выступает ООО "НТС". "Каждый сезон мы обновляем меню, для нас важно предлагать новинки, но и не забывать про полюбившиеся пассажирам блюда. Взрослые предпочитают солянку и борщ, постоянно просят нас оставить их в меню, а дети очень любят макароны с сосисками", - сказал Бочкарев. По его словам, часто поступают запросы добавить в рацион блюда с картофельным пюре в качестве гарнира. Он отметил, что за каждым блюдом стоит большая работа команды, чтобы оно, начиная от поиска рецепта до подачи на стол пассажира, сохраняло внешний вид и вкусовые качества.
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
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бизнес, общество , санкт-петербург, нтс, федеральная пассажирская компания, ржд
Бизнес, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НТС, Федеральная пассажирская компания, РЖД
10:30 09.11.2026 (обновлено: 10:49 09.11.2026)
 
Названы самые популярные блюда в поездах

"НТС": солянка, борщ и макароны с сосисками являются самыми популярными блюдами в поездах

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - ПРАЙМ. Солянка, борщ и макароны с сосисками являются самыми популярными блюдами в поездах, которые регулярно заказывают пассажиры, сообщил генеральный директор ООО "НТС" Александр Бочкарев.
В Санкт-Петербурге прошла презентация зимнего меню "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД), единым поставщиком питания для которой выступает ООО "НТС".
"Каждый сезон мы обновляем меню, для нас важно предлагать новинки, но и не забывать про полюбившиеся пассажирам блюда. Взрослые предпочитают солянку и борщ, постоянно просят нас оставить их в меню, а дети очень любят макароны с сосисками", - сказал Бочкарев.
По его словам, часто поступают запросы добавить в рацион блюда с картофельным пюре в качестве гарнира.
Он отметил, что за каждым блюдом стоит большая работа команды, чтобы оно, начиная от поиска рецепта до подачи на стол пассажира, сохраняло внешний вид и вкусовые качества.
 
БизнесОбществоСАНКТ-ПЕТЕРБУРГНТСФедеральная пассажирская компанияРЖД
 
 
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