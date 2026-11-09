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Названы самые популярные блюда в поездах

Названы самые популярные блюда в поездах - 09.11.2026, ПРАЙМ

Названы самые популярные блюда в поездах

Солянка, борщ и макароны с сосисками являются самыми популярными блюдами в поездах, которые регулярно заказывают пассажиры, сообщил генеральный директор ООО... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T10:30+0300

2026-11-09T10:30+0300

2026-11-09T10:49+0300

бизнес

общество

санкт-петербург

нтс

федеральная пассажирская компания

ржд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - ПРАЙМ. Солянка, борщ и макароны с сосисками являются самыми популярными блюдами в поездах, которые регулярно заказывают пассажиры, сообщил генеральный директор ООО "НТС" Александр Бочкарев.В Санкт-Петербурге прошла презентация зимнего меню "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД), единым поставщиком питания для которой выступает ООО "НТС". "Каждый сезон мы обновляем меню, для нас важно предлагать новинки, но и не забывать про полюбившиеся пассажирам блюда. Взрослые предпочитают солянку и борщ, постоянно просят нас оставить их в меню, а дети очень любят макароны с сосисками", - сказал Бочкарев. По его словам, часто поступают запросы добавить в рацион блюда с картофельным пюре в качестве гарнира. Он отметил, что за каждым блюдом стоит большая работа команды, чтобы оно, начиная от поиска рецепта до подачи на стол пассажира, сохраняло внешний вид и вкусовые качества.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , санкт-петербург, нтс, федеральная пассажирская компания, ржд