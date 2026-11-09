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Цена на нефть Brent опустилась ниже 93 долларов

Цена на нефть Brent опустилась ниже 93 долларов - 09.11.2026, ПРАЙМ

Цена на нефть Brent опустилась ниже 93 долларов

Мировые цены на нефть падают на 5%, стоимость барреля марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже 93 долларов, следует из данных торгов. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T17:31+0300

2026-11-09T17:31+0300

2026-11-09T17:31+0300

нефть

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 5%, стоимость барреля марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже 93 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 17.23 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 5,28% относительно предыдущего закрытия - до 93,13 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 1 сентября опустился ниже 93 долларов. Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 4,75% - до 86,52 доллара за баррель.

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нефть