https://1prime.ru/20261109/cybertruck-875024742.html
Tesla вернет предоплату за Cybertruck многим заказчикам, заявил Маск
Tesla вернет предоплату за Cybertruck многим заказчикам, заявил Маск - 09.11.2026, ПРАЙМ
Tesla вернет предоплату за Cybertruck многим заказчикам, заявил Маск
Компания Tesla вернет предоплату за электропикапы Cybertruck многим заказчикам в свете сворачивания его производства, несмотря на прибыльность проекта, заявил... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T12:52+0300
2026-11-09T12:52+0300
2026-11-09T12:52+0300
бизнес
технологии
tesla
авто
cybertruck
илон маск
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Компания Tesla вернет предоплату за электропикапы Cybertruck многим заказчикам в свете сворачивания его производства, несмотря на прибыльность проекта, заявил ее основатель Илон Маск. "Количество заказов на Cybertruck значительно превышает наши производственные показатели. Мы постараемся выпустить как можно больше перед остановкой линии через примерно восемь месяцев, однако придется вернуть предоплату большому количеству людей", - написал он в соцсети Х. Маск также опроверг допущения о неприбыльности производства Cybertruck. По его словам, значение беспилотного такси Cybercab, которое будут выпускать на освободившихся мощностях, просто многократно выше продолжения выпуска пикапа. Ранее Маск сообщил, что Tesla в середине следующего года начнет сворачивать производство Cybertruck на заводе Gigafactory Texas, чтобы расширить выпуск роботакси. Он также объявил о введении дополнительной рабочей смены на производстве электропикапов Cybertruck, чтобы успеть выполнить заказы. Cybercab — двухместный беспилотный автомобиль без рулевого колеса. По данным компании, поездки на этих роботакси уже доступны в отдельных районах Остина в штате Техас. Еще примерно в 20 штатах идет тестирование этой модели. Разрешение на ее использование на дорогах зависит от законов каждого штата.
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бизнес, технологии, tesla, авто, cybertruck, илон маск
Бизнес, Технологии, Tesla, Авто, Cybertruck, Илон Маск
Tesla вернет предоплату за Cybertruck многим заказчикам, заявил Маск
Илон Маск: Tesla вернет предоплату за электропикапы Cybertruck многим заказчикам
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Компания Tesla вернет предоплату за электропикапы Cybertruck многим заказчикам в свете сворачивания его производства, несмотря на прибыльность проекта, заявил ее основатель Илон Маск.
"Количество заказов на Cybertruck значительно превышает наши производственные показатели. Мы постараемся выпустить как можно больше перед остановкой линии через примерно восемь месяцев, однако придется вернуть предоплату большому количеству людей", - написал он в соцсети Х.
Маск также опроверг допущения о неприбыльности производства Cybertruck. По его словам, значение беспилотного такси Cybercab, которое будут выпускать на освободившихся мощностях, просто многократно выше продолжения выпуска пикапа.
Ранее Маск сообщил, что Tesla в середине следующего года начнет сворачивать производство Cybertruck на заводе Gigafactory Texas, чтобы расширить выпуск роботакси. Он также объявил о введении дополнительной рабочей смены на производстве электропикапов Cybertruck, чтобы успеть выполнить заказы.
Cybercab — двухместный беспилотный автомобиль без рулевого колеса. По данным компании, поездки на этих роботакси уже доступны в отдельных районах Остина в штате Техас. Еще примерно в 20 штатах идет тестирование этой модели. Разрешение на ее использование на дорогах зависит от законов каждого штата.