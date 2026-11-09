https://1prime.ru/20261109/cybertruck-875024742.html

Tesla вернет предоплату за Cybertruck многим заказчикам, заявил Маск

Tesla вернет предоплату за Cybertruck многим заказчикам, заявил Маск - 09.11.2026, ПРАЙМ

Tesla вернет предоплату за Cybertruck многим заказчикам, заявил Маск

Компания Tesla вернет предоплату за электропикапы Cybertruck многим заказчикам в свете сворачивания его производства, несмотря на прибыльность проекта, заявил... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T12:52+0300

2026-11-09T12:52+0300

2026-11-09T12:52+0300

бизнес

технологии

tesla

авто

cybertruck

илон маск

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Компания Tesla вернет предоплату за электропикапы Cybertruck многим заказчикам в свете сворачивания его производства, несмотря на прибыльность проекта, заявил ее основатель Илон Маск. "Количество заказов на Cybertruck значительно превышает наши производственные показатели. Мы постараемся выпустить как можно больше перед остановкой линии через примерно восемь месяцев, однако придется вернуть предоплату большому количеству людей", - написал он в соцсети Х. Маск также опроверг допущения о неприбыльности производства Cybertruck. По его словам, значение беспилотного такси Cybercab, которое будут выпускать на освободившихся мощностях, просто многократно выше продолжения выпуска пикапа. Ранее Маск сообщил, что Tesla в середине следующего года начнет сворачивать производство Cybertruck на заводе Gigafactory Texas, чтобы расширить выпуск роботакси. Он также объявил о введении дополнительной рабочей смены на производстве электропикапов Cybertruck, чтобы успеть выполнить заказы. Cybercab — двухместный беспилотный автомобиль без рулевого колеса. По данным компании, поездки на этих роботакси уже доступны в отдельных районах Остина в штате Техас. Еще примерно в 20 штатах идет тестирование этой модели. Разрешение на ее использование на дорогах зависит от законов каждого штата.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, tesla, авто, cybertruck, илон маск