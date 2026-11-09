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Военно-грузинская дорога вновь открыта для всех видов транспорта
Военно-грузинская дорога вновь открыта для всех видов транспорта - 09.11.2026, ПРАЙМ
Военно-грузинская дорога вновь открыта для всех видов транспорта
Военно-грузинская дорога, закрытая в воскресенье для большегрузов, снова открыта для всех видов транспорта, сообщает ФГКУ "Росгранстрой". | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T15:43+0300
2026-11-09T15:43+0300
2026-11-09T15:43+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Военно-грузинская дорога, закрытая в воскресенье для большегрузов, снова открыта для всех видов транспорта, сообщает ФГКУ "Росгранстрой".
Ранее, 8 ноября, "Росгранстрой" сообщал, что движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией временно приостановлено для большегрузного транспорта.
"Военно-грузинская дорога открывается для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.
Военно-грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. В холодное время года движение по этой трассе периодически прерывается из-за снегопадов и лавин.
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Бизнес, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, Владикавказ, Тбилиси
Военно-грузинская дорога вновь открыта для всех видов транспорта
"Росгранстрой": Военно-грузинская дорога снова открыта для всех видов транспорта
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Военно-грузинская дорога, закрытая в воскресенье для большегрузов, снова открыта для всех видов транспорта, сообщает ФГКУ "Росгранстрой".
Ранее, 8 ноября, "Росгранстрой" сообщал, что движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией временно приостановлено для большегрузного транспорта.
"Военно-грузинская дорога открывается для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.
Военно-грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. В холодное время года движение по этой трассе периодически прерывается из-за снегопадов и лавин.