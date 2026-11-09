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Экономист оценил значение стратегического нефтяного резерва США - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Экономист оценил значение стратегического нефтяного резерва США
Экономист оценил значение стратегического нефтяного резерва США - 09.11.2026, ПРАЙМ
Экономист оценил значение стратегического нефтяного резерва США
Стратегического нефтяного резерва США хватило бы примерно на 17 дней работы американских нефтеперерабатывающих заводов при полном отсутствии других источников... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T03:28+0300
2026-11-09T03:28+0300
нефть
сша
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - ПРАЙМ. Стратегического нефтяного резерва США хватило бы примерно на 17 дней работы американских нефтеперерабатывающих заводов при полном отсутствии других источников сырья, включая собственную добычу, импорт и коммерческие запасы, считает известный американский экономист и эксперт в сфере энергетики Скип Йорк. Девятого октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. После этого Вашингтон временно разрешил операции с российским дизелем, а Москва частично сняла ограничения на его экспорт. "Если бы США пришлось полагаться исключительно на стратегический нефтяной резерв, то, исходя из данных минэнерго, американские нефтеперерабатывающие заводы могли бы работать примерно 17 дней. Это на 33 процента меньше, чем в начале конфликта вокруг Ормузского пролива", - сказал Йорк РИА Новости. При этом эксперт подчеркнул, что реальная обеспеченность США нефтью значительно выше, поскольку помимо государственного резерва страна располагает коммерческими запасами и продолжает добывать собственное сырье. "Важно не только то, сколько нефти находится в стратегическом резерве, но и общий объем запасов, включая коммерческие, а также скорость переработки нефти. Всех запасов США хватило бы почти на 42 дня работы нефтеперерабатывающих заводов. Это примерно на 20 процентов меньше, чем в начале конфликта вокруг Ормузского пролива", - пояснил Йорк. По его словам, если США потребуется одновременно поддерживать работу нефтеперерабатывающих заводов и продолжать экспорт нефти, расчетный срок обеспеченности сырьем сократится до 32 дней. Согласно данным американского минэнерго, на конец недели, завершившейся 23 октября, коммерческие запасы нефти в США составляли около 410,6 миллиона баррелей. Вместе со стратегическим резервом страна располагала примерно 693,2 миллиона баррелей нефти.
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нефть, сша
Нефть, США
03:28 09.11.2026
 
Экономист оценил значение стратегического нефтяного резерва США

Экономист Йорк: стратегический нефтяной резерв США хватило бы на 17 дней работы заводов

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - ПРАЙМ. Стратегического нефтяного резерва США хватило бы примерно на 17 дней работы американских нефтеперерабатывающих заводов при полном отсутствии других источников сырья, включая собственную добычу, импорт и коммерческие запасы, считает известный американский экономист и эксперт в сфере энергетики Скип Йорк.
Девятого октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. После этого Вашингтон временно разрешил операции с российским дизелем, а Москва частично сняла ограничения на его экспорт.
"Если бы США пришлось полагаться исключительно на стратегический нефтяной резерв, то, исходя из данных минэнерго, американские нефтеперерабатывающие заводы могли бы работать примерно 17 дней. Это на 33 процента меньше, чем в начале конфликта вокруг Ормузского пролива", - сказал Йорк РИА Новости.
При этом эксперт подчеркнул, что реальная обеспеченность США нефтью значительно выше, поскольку помимо государственного резерва страна располагает коммерческими запасами и продолжает добывать собственное сырье.
"Важно не только то, сколько нефти находится в стратегическом резерве, но и общий объем запасов, включая коммерческие, а также скорость переработки нефти. Всех запасов США хватило бы почти на 42 дня работы нефтеперерабатывающих заводов. Это примерно на 20 процентов меньше, чем в начале конфликта вокруг Ормузского пролива", - пояснил Йорк.
По его словам, если США потребуется одновременно поддерживать работу нефтеперерабатывающих заводов и продолжать экспорт нефти, расчетный срок обеспеченности сырьем сократится до 32 дней.
Согласно данным американского минэнерго, на конец недели, завершившейся 23 октября, коммерческие запасы нефти в США составляли около 410,6 миллиона баррелей. Вместе со стратегическим резервом страна располагала примерно 693,2 миллиона баррелей нефти.
 
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