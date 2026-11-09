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Fitch прогнозирует рост добычи нефти в Ираке в 2027 году на 5% - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Fitch прогнозирует рост добычи нефти в Ираке в 2027 году на 5%
Fitch прогнозирует рост добычи нефти в Ираке в 2027 году на 5% - 09.11.2026, ПРАЙМ
Fitch прогнозирует рост добычи нефти в Ираке в 2027 году на 5%
Средний объем добычи нефти в Ираке в следующем году составит 4,4 миллиона баррелей в сутки в случае открытия Ормузского пролива, что соответствует текущим... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T17:04+0300
2026-11-09T17:04+0300
нефть
ирак
ормузский пролив
ближний восток
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Средний объем добычи нефти в Ираке в следующем году составит 4,4 миллиона баррелей в сутки в случае открытия Ормузского пролива, что соответствует текущим показателям добычи в стране, а в дальнейшем будет рост на 5%, следует из прогноза международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Как отмечает агентство, военный конфликт и перебои в судоходстве через Ормузский пролив привели к обвалу добычи нефти в Ираке в апреле до 1,5 миллионов баррелей в сутки с 4,1 миллиона, но позднее, по мере частичной нормализации судоходства и использования альтернативных маршрутов, показатель достиг 4,4 миллиона баррелей в сутки. "По нашим прогнозам, средний объем добычи в 2027 году составит 4,4 миллиона баррелей в сутки", - указывает Fitch. В 2028 году показатель ожидается на уровне 4,6 миллиона баррелей в сутки, добавляет агентство. Прогноз исходит из ожиданий Fitch того, что в следующем квартале Ормузский пролив будет вновь открыт благодаря заключению того или иного вида длительного соглашения. До этого времени агентство предполагает периодические удары в основном по военным объектам и кораблям, которые могут и дальше создавать помехи для поставок нефти из Ирака, однако оно не ожидает значительного материального ущерба. Fitch в то же время указывает, что нельзя исключать повторной эскалации боевых действий в конце следующего года или позднее. Агентство отмечает, что конфликт на Ближнем Востоке подчеркивает уязвимость Ирака из-за его зависимости от экспортных маршрутов через Персидский залив. Оно также указывает на риск того, что возобновление участия иракских вооруженных группировок в боевых действиях приведет к сбоям в экспорте нефти и нарушению внутренней безопасности в стране.
ирак
ормузский пролив
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нефть, ирак, ормузский пролив, ближний восток, fitch ratings
Нефть, ИРАК, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Fitch Ratings
17:04 09.11.2026
 
Fitch прогнозирует рост добычи нефти в Ираке в 2027 году на 5%

Fitch: добыча нефти в Ираке в 2027 году составит 4,4 миллиона баррелей в сутки

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип агентства Fitch Ratings
Логотип агентства Fitch Ratings - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Средний объем добычи нефти в Ираке в следующем году составит 4,4 миллиона баррелей в сутки в случае открытия Ормузского пролива, что соответствует текущим показателям добычи в стране, а в дальнейшем будет рост на 5%, следует из прогноза международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
Как отмечает агентство, военный конфликт и перебои в судоходстве через Ормузский пролив привели к обвалу добычи нефти в Ираке в апреле до 1,5 миллионов баррелей в сутки с 4,1 миллиона, но позднее, по мере частичной нормализации судоходства и использования альтернативных маршрутов, показатель достиг 4,4 миллиона баррелей в сутки.
"По нашим прогнозам, средний объем добычи в 2027 году составит 4,4 миллиона баррелей в сутки", - указывает Fitch.
В 2028 году показатель ожидается на уровне 4,6 миллиона баррелей в сутки, добавляет агентство.
Прогноз исходит из ожиданий Fitch того, что в следующем квартале Ормузский пролив будет вновь открыт благодаря заключению того или иного вида длительного соглашения. До этого времени агентство предполагает периодические удары в основном по военным объектам и кораблям, которые могут и дальше создавать помехи для поставок нефти из Ирака, однако оно не ожидает значительного материального ущерба.
Fitch в то же время указывает, что нельзя исключать повторной эскалации боевых действий в конце следующего года или позднее.
Агентство отмечает, что конфликт на Ближнем Востоке подчеркивает уязвимость Ирака из-за его зависимости от экспортных маршрутов через Персидский залив. Оно также указывает на риск того, что возобновление участия иракских вооруженных группировок в боевых действиях приведет к сбоям в экспорте нефти и нарушению внутренней безопасности в стране.
 
НефтьИРАКОрмузский проливБЛИЖНИЙ ВОСТОКFitch Ratings
 
 
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