Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия планирует достичь технологической независимости в радиофармацевтике - 09.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261109/golikova-875023175.html
Россия планирует достичь технологической независимости в радиофармацевтике
Россия планирует достичь технологической независимости в радиофармацевтике - 09.11.2026, ПРАЙМ
Россия планирует достичь технологической независимости в радиофармацевтике
Перед производителями и Минпромторгом России да конца 2030 года поставлена цель достичь полной технологической независимости в радиофармацевтике, сообщила... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T12:16+0300
2026-11-09T12:16+0300
россия
татьяна голикова
минпромторг
ниц "курчатовский институт"
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875023175.jpg?1794215774
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Перед производителями и Минпромторгом России да конца 2030 года поставлена цель достичь полной технологической независимости в радиофармацевтике, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "До конца 2030 года мы ставим перед собой, и перед производителями, и Минпромторгом задачу достичь полной технологической независимости в этой сфере - (радиофармацевтике - ред.). У нас для этого есть огромный потенциал и все возможности", - сказала Голикова на IV Международном форуме природоподобных технологий в НИЦ "Курчатовский институт".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, татьяна голикова, минпромторг, ниц "курчатовский институт"
РОССИЯ, Татьяна Голикова, Минпромторг, НИЦ "Курчатовский институт"
12:16 09.11.2026
 
Россия планирует достичь технологической независимости в радиофармацевтике

Голикова: Россия до конца 2030 года должна достичь технезависимости в радиофармацевтике

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Перед производителями и Минпромторгом России да конца 2030 года поставлена цель достичь полной технологической независимости в радиофармацевтике, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"До конца 2030 года мы ставим перед собой, и перед производителями, и Минпромторгом задачу достичь полной технологической независимости в этой сфере - (радиофармацевтике - ред.). У нас для этого есть огромный потенциал и все возможности", - сказала Голикова на IV Международном форуме природоподобных технологий в НИЦ "Курчатовский институт".
 
РОССИЯТатьяна ГоликоваМинпромторгНИЦ "Курчатовский институт"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала