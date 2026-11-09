https://1prime.ru/20261109/golikova-875023175.html

Россия планирует достичь технологической независимости в радиофармацевтике

Россия планирует достичь технологической независимости в радиофармацевтике - 09.11.2026, ПРАЙМ

Россия планирует достичь технологической независимости в радиофармацевтике

Перед производителями и Минпромторгом России да конца 2030 года поставлена цель достичь полной технологической независимости в радиофармацевтике, сообщила... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T12:16+0300

2026-11-09T12:16+0300

2026-11-09T12:16+0300

россия

татьяна голикова

минпромторг

ниц "курчатовский институт"

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Перед производителями и Минпромторгом России да конца 2030 года поставлена цель достичь полной технологической независимости в радиофармацевтике, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "До конца 2030 года мы ставим перед собой, и перед производителями, и Минпромторгом задачу достичь полной технологической независимости в этой сфере - (радиофармацевтике - ред.). У нас для этого есть огромный потенциал и все возможности", - сказала Голикова на IV Международном форуме природоподобных технологий в НИЦ "Курчатовский институт".

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россия, татьяна голикова, минпромторг, ниц "курчатовский институт"