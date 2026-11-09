https://1prime.ru/20261109/golikova-875023175.html
Россия планирует достичь технологической независимости в радиофармацевтике
Россия планирует достичь технологической независимости в радиофармацевтике - 09.11.2026, ПРАЙМ
Россия планирует достичь технологической независимости в радиофармацевтике
Перед производителями и Минпромторгом России да конца 2030 года поставлена цель достичь полной технологической независимости в радиофармацевтике, сообщила... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T12:16+0300
2026-11-09T12:16+0300
2026-11-09T12:16+0300
россия
татьяна голикова
минпромторг
ниц "курчатовский институт"
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875023175.jpg?1794215774
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Перед производителями и Минпромторгом России да конца 2030 года поставлена цель достичь полной технологической независимости в радиофармацевтике, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "До конца 2030 года мы ставим перед собой, и перед производителями, и Минпромторгом задачу достичь полной технологической независимости в этой сфере - (радиофармацевтике - ред.). У нас для этого есть огромный потенциал и все возможности", - сказала Голикова на IV Международном форуме природоподобных технологий в НИЦ "Курчатовский институт".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна голикова, минпромторг, ниц "курчатовский институт"
РОССИЯ, Татьяна Голикова, Минпромторг, НИЦ "Курчатовский институт"
Россия планирует достичь технологической независимости в радиофармацевтике
Голикова: Россия до конца 2030 года должна достичь технезависимости в радиофармацевтике