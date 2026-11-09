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Комитет ГД одобрил проект о местах досмотра товаров за пределами госграницы

Комитет ГД одобрил проект о местах досмотра товаров за пределами госграницы - 09.11.2026, ПРАЙМ

Комитет ГД одобрил проект о местах досмотра товаров за пределами госграницы

Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект об утверждении правительством общих требований к местам досмотра... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T14:55+0300

2026-11-09T14:55+0300

2026-11-09T14:55+0300

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект об утверждении правительством общих требований к местам досмотра ввозимых в РФ или вывозимых из нее товаров за пределами пунктов пропуска через госграницу. Документ внесен группой сенаторов. Исходя из пояснительной записки, он направлен на достижение выполнения поручения президента России об обеспечении типового времени досмотра грузового транспортного средства в пункте пропуска - не более 10 минут. Сейчас местами перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза являются пункты пропуска через государственные границы государств – членов ЕАЭС либо иные места, определенные в соответствии с их законодательством. Законопроект с 1 марта 2027 года наделяет правительство РФ по утверждению общих требований к установлению, функционированию, оборудованию и техническому оснащению таких иных мест. При этом Минтранс России должен будет организовывать мероприятия по соблюдению этих требований. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки. Поскольку в иных местах планируется осуществление контрольных мероприятий за ввозимыми и вывозимыми товарами, кабмин предлагает дополнить его положением, предусматривающим передачу на безвозмездной основе помещений и сооружений для организации таможенного и иных видов контроля. Кроме того, предлагается уточнить, что кабмин наделяется полномочием по утверждению порядка функционирования иных мест, общих требований к их оборудованию и техническому оснащению, а также по их соблюдению. В связи с этим положение, расширяющее полномочия Минтранса, предложено из законопроекта исключить.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, госдума, еаэс