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Комитет Госдумы одобрил возврат переплат по ГОЗ на отдельные счета - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Комитет Госдумы одобрил возврат переплат по ГОЗ на отдельные счета
Комитет Госдумы одобрил возврат переплат по ГОЗ на отдельные счета - 09.11.2026, ПРАЙМ
Комитет Госдумы одобрил возврат переплат по ГОЗ на отдельные счета
Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о возврате переплат по налогам и другим обязательным платежам при | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T15:04+0300
2026-11-09T15:04+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о возврате переплат по налогам и другим обязательным платежам при выполнении гособоронзаказа (ГОЗ) только на отдельные счета в уполномоченных банках, с которых осуществлялась их уплата. Документ внесен правительством РФ. Он направлен на совершенствование правового регулирования отношений в сфере государственного оборонного заказа в целях усиления контроля за целевым расходованием средств, предназначенных для его выполнения. Законопроект обязывает исполнителей, в том числе головных, по гособоронзаказу обеспечить возврат излишне уплаченных налогов и иных обязательных платежей, а также авансовых платежей, предусмотренных правом ЕАЭС и законодательством РФ, на отдельные счета в уполномоченных банках, предназначенные для расчетов по ГОЗ. Речь идет о случаях, когда уплата данных налогов и платежей осуществлялась с этого же счета. Это исключит возможность зачисления таких переплат на любой счет исполнителя гособоронзаказа и создания предпосылок для нецелевого использования средств, предназначенных для его выполнения.
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финансы, россия, банки, госдума, еаэс
Финансы, РОССИЯ, Банки, Госдума, ЕАЭС
15:04 09.11.2026
 
Комитет Госдумы одобрил возврат переплат по ГОЗ на отдельные счета

Комитет Госдумы рекомендовал вернуть переплаты по ГОЗ на счета в уполномоченных банках

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о возврате переплат по налогам и другим обязательным платежам при выполнении гособоронзаказа (ГОЗ) только на отдельные счета в уполномоченных банках, с которых осуществлялась их уплата.
Документ внесен правительством РФ. Он направлен на совершенствование правового регулирования отношений в сфере государственного оборонного заказа в целях усиления контроля за целевым расходованием средств, предназначенных для его выполнения.
Законопроект обязывает исполнителей, в том числе головных, по гособоронзаказу обеспечить возврат излишне уплаченных налогов и иных обязательных платежей, а также авансовых платежей, предусмотренных правом ЕАЭС и законодательством РФ, на отдельные счета в уполномоченных банках, предназначенные для расчетов по ГОЗ.
Речь идет о случаях, когда уплата данных налогов и платежей осуществлялась с этого же счета. Это исключит возможность зачисления таких переплат на любой счет исполнителя гособоронзаказа и создания предпосылок для нецелевого использования средств, предназначенных для его выполнения.
 
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