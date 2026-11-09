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Комитет Госдумы одобрил возврат переплат по ГОЗ на отдельные счета

Комитет Госдумы одобрил возврат переплат по ГОЗ на отдельные счета - 09.11.2026, ПРАЙМ

Комитет Госдумы одобрил возврат переплат по ГОЗ на отдельные счета

Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о возврате переплат по налогам и другим обязательным платежам при | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T15:04+0300

2026-11-09T15:04+0300

2026-11-09T15:04+0300

финансы

россия

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госдума

еаэс

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о возврате переплат по налогам и другим обязательным платежам при выполнении гособоронзаказа (ГОЗ) только на отдельные счета в уполномоченных банках, с которых осуществлялась их уплата. Документ внесен правительством РФ. Он направлен на совершенствование правового регулирования отношений в сфере государственного оборонного заказа в целях усиления контроля за целевым расходованием средств, предназначенных для его выполнения. Законопроект обязывает исполнителей, в том числе головных, по гособоронзаказу обеспечить возврат излишне уплаченных налогов и иных обязательных платежей, а также авансовых платежей, предусмотренных правом ЕАЭС и законодательством РФ, на отдельные счета в уполномоченных банках, предназначенные для расчетов по ГОЗ. Речь идет о случаях, когда уплата данных налогов и платежей осуществлялась с этого же счета. Это исключит возможность зачисления таких переплат на любой счет исполнителя гособоронзаказа и создания предпосылок для нецелевого использования средств, предназначенных для его выполнения.

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финансы, россия, банки, госдума, еаэс