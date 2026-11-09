https://1prime.ru/20261109/minnihanov-875029639.html

Ситуация с нефтедобычей в Татарстане нормальная, заявил Минниханов

Ситуация с нефтедобычей в Татарстане нормальная, заявил Минниханов - 09.11.2026, ПРАЙМ

Ситуация с нефтедобычей в Татарстане нормальная, заявил Минниханов

Ситуация с нефтедобычей в Татарстане нормальная, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава республики Рустам Минниханов. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T14:18+0300

2026-11-09T14:18+0300

2026-11-09T14:18+0300

нефть

татарстан

рустам минниханов

владимир путин

татнефть

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875029639.jpg?1794223093

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Ситуация с нефтедобычей в Татарстане нормальная, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава республики Рустам Минниханов. Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел встречу с Миннихановым в Кремле. "По нефтедобыче ситуация нормальная. Все зависит от объемов, которые для нас доведены. Малые компании, компания "Татнефть" – все нормально работают", - сказал Минниханов в ходе встречи. Сейчас в республике перерабатываются около 24 миллионов тонн нефти, добавил он. "Это же и дальнейший передел еще. "Этилен-600" сейчас пошел. Еще 600 тысяч тонн дополнительно крупные производства. По нефтепереработке два наших (предприятия - ред.) – глубина (переработки - ред.) 99%, нормально работают", - сказал глава республики.

татарстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, татарстан, рустам минниханов, владимир путин, татнефть