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Ситуация с нефтедобычей в Татарстане нормальная, заявил Минниханов - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Ситуация с нефтедобычей в Татарстане нормальная, заявил Минниханов
Ситуация с нефтедобычей в Татарстане нормальная, заявил Минниханов - 09.11.2026, ПРАЙМ
Ситуация с нефтедобычей в Татарстане нормальная, заявил Минниханов
Ситуация с нефтедобычей в Татарстане нормальная, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава республики Рустам Минниханов. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T14:18+0300
2026-11-09T14:18+0300
нефть
татарстан
рустам минниханов
владимир путин
татнефть
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Ситуация с нефтедобычей в Татарстане нормальная, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава республики Рустам Минниханов. Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел встречу с Миннихановым в Кремле. "По нефтедобыче ситуация нормальная. Все зависит от объемов, которые для нас доведены. Малые компании, компания "Татнефть" – все нормально работают", - сказал Минниханов в ходе встречи. Сейчас в республике перерабатываются около 24 миллионов тонн нефти, добавил он. "Это же и дальнейший передел еще. "Этилен-600" сейчас пошел. Еще 600 тысяч тонн дополнительно крупные производства. По нефтепереработке два наших (предприятия - ред.) – глубина (переработки - ред.) 99%, нормально работают", - сказал глава республики.
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нефть, татарстан, рустам минниханов, владимир путин, татнефть
Нефть, ТАТАРСТАН, Рустам Минниханов, Владимир Путин, Татнефть
14:18 09.11.2026
 
Ситуация с нефтедобычей в Татарстане нормальная, заявил Минниханов

Минниханов: ситуация с нефтедобычей в Татарстане нормальная

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Ситуация с нефтедобычей в Татарстане нормальная, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава республики Рустам Минниханов.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел встречу с Миннихановым в Кремле.
"По нефтедобыче ситуация нормальная. Все зависит от объемов, которые для нас доведены. Малые компании, компания "Татнефть" – все нормально работают", - сказал Минниханов в ходе встречи.
Сейчас в республике перерабатываются около 24 миллионов тонн нефти, добавил он.
"Это же и дальнейший передел еще. "Этилен-600" сейчас пошел. Еще 600 тысяч тонн дополнительно крупные производства. По нефтепереработке два наших (предприятия - ред.) – глубина (переработки - ред.) 99%, нормально работают", - сказал глава республики.
 
НефтьТАТАРСТАНРустам МиннихановВладимир ПутинТатнефть
 
 
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