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Минпромторг оценил объем инвестиций в химпром в 2026 году

Минпромторг оценил объем инвестиций в химпром в 2026 году - 09.11.2026, ПРАЙМ

Минпромторг оценил объем инвестиций в химпром в 2026 году

Объем инвестиций в химический комплекс России в текущем году оценивается на уровне 2,3 триллиона рублей, а в 2027 году — в 2,7 триллиона, рассказал журналистам... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T15:18+0300

2026-11-09T15:18+0300

2026-11-09T15:18+0300

россия

промышленность

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Объем инвестиций в химический комплекс России в текущем году оценивается на уровне 2,3 триллиона рублей, а в 2027 году — в 2,7 триллиона, рассказал журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов в кулуарах форума "Химия-2026"."Объем инвестиций в основной капитал в химической промышленности в 2026 году оцениваем в 2,3 триллиона рублей, в 2027 году ожидаем на уровне 2,7 триллиона рублей", — сказал министр. Ранее он отмечал, что на развитие российских химических предприятий с 2022 года было направлено свыше 4,8 триллиона рублей. Существенную роль в инвестиционной активности сыграли общесистемные меры господдержки, включая специнвестконтракты, кластерную инвестиционную платформу, льготные займы Фонда развития промышленности и субсидирование НИОКР."Объем потребления продукции химической промышленности в 2026 году в стоимостном выражении оцениваем в 10 триллионов рублей", — сказал Алиханов. По его словам, химический комплекс за последние десять лет нарастил отгрузку в 2,5 раза, превысив показатель в 9 триллионов рублей, а сейчас формирует около 11% объемов выпуска в обрабатывающей промышленности и 1,7% ВВП страны."Согласно прогнозу Минтруда России, общая кадровая потребность в химической промышленности снижается с 795,2 тысячи человек в 2026 году до 747,9 тысячи человек в 2032 году — примерно на 6%, или на 47,3 тысячи человек. На профильные химические специальности приходится около четверти общей кадровой потребности отрасли: 198 тысяч человек в 2026 году и 187,2 тысячи человек в 2032 году", — сказал министр. Он подчеркнул, что, несмотря на снижение общей потребности, в отрасли сохраняется устойчивый ежегодный спрос на замещение кадров на уровне около 10–13 тысяч человек, а по профильным химическим профессиям — примерно 2,5–6,5 тысячи человек в год.

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россия, промышленность, антон алиханов, минпромторг