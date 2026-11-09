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Цены на нефть падают с началом новой недели
Цены на нефть падают с началом новой недели - 09.11.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть падают с началом новой недели
Мировые цены на нефть падают с началом новой недели, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T14:41+0300
2026-11-09T14:41+0300
2026-11-09T14:41+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают с началом новой недели, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.28 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,43% относительно предыдущего закрытия, до 94,95 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 2,93%, до 88,17 доллара за баррель. Инвесторы оценивают комментарии американского президента Дональда Трампа каналу CNN. Так, Трамп заявил, что возобновление военных ударов по Ирану крайне маловероятно при условии, что будет прогресс в заключении мирного соглашения. "Рынок нефти, похоже, находится в фазе "затишья перед бурей", - приводит агентство Блумберг мнение старшего аналитика по энергетике DNB Carnegie Хельге-Андре Мартинсена (Helge Andre Martinsen). Так, дипломатический успех может привести к резкому падению стоимости нефти, а эскалация - к значительному удорожанию этого вида сырья.
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нефть, рынок, ближний восток, иран, дональд трамп, cnn
Нефть, Рынок, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, Дональд Трамп, CNN
Цены на нефть падают с началом новой недели
Цены на нефть упали на 3,43%, до 94,95 доллара за баррель
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают с началом новой недели, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.28 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,43% относительно предыдущего закрытия, до 94,95 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 2,93%, до 88,17 доллара за баррель.
Инвесторы оценивают комментарии американского президента Дональда Трампа
каналу CNN
. Так, Трамп заявил, что возобновление военных ударов по Ирану
крайне маловероятно при условии, что будет прогресс в заключении мирного соглашения.
"Рынок нефти, похоже, находится в фазе "затишья перед бурей", - приводит агентство Блумберг мнение старшего аналитика по энергетике DNB Carnegie Хельге-Андре Мартинсена (Helge Andre Martinsen). Так, дипломатический успех может привести к резкому падению стоимости нефти, а эскалация - к значительному удорожанию этого вида сырья.