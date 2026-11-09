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Цены на нефть падают с началом новой недели

Цены на нефть падают с началом новой недели - 09.11.2026, ПРАЙМ

Цены на нефть падают с началом новой недели

Мировые цены на нефть падают с началом новой недели, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T14:41+0300

2026-11-09T14:41+0300

2026-11-09T14:41+0300

нефть

рынок

ближний восток

иран

дональд трамп

cnn

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают с началом новой недели, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.28 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,43% относительно предыдущего закрытия, до 94,95 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 2,93%, до 88,17 доллара за баррель. Инвесторы оценивают комментарии американского президента Дональда Трампа каналу CNN. Так, Трамп заявил, что возобновление военных ударов по Ирану крайне маловероятно при условии, что будет прогресс в заключении мирного соглашения. "Рынок нефти, похоже, находится в фазе "затишья перед бурей", - приводит агентство Блумберг мнение старшего аналитика по энергетике DNB Carnegie Хельге-Андре Мартинсена (Helge Andre Martinsen). Так, дипломатический успех может привести к резкому падению стоимости нефти, а эскалация - к значительному удорожанию этого вида сырья.

ближний восток

иран

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нефть, рынок, ближний восток, иран, дональд трамп, cnn