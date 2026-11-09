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"Старый рынок исчез": Ближний Восток снижает цены на нефть, пишет Reuters

"Старый рынок исчез": Ближний Восток снижает цены на нефть, пишет Reuters - 09.11.2026, ПРАЙМ

"Старый рынок исчез": Ближний Восток снижает цены на нефть, пишет Reuters

Резкое восстановление поставок через Ормузский пролив толкает мировой рынок к избытку предложения, пишет обозреватель Reuters Рон Буссо. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T16:54+0300

2026-11-09T16:54+0300

2026-11-09T16:54+0300

энергетика

мировая экономика

ормузский пролив

ближний восток

иран

нефть

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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Резкое восстановление поставок через Ормузский пролив толкает мировой рынок к избытку предложения, пишет обозреватель Reuters Рон Буссо."Ближневосточные производители нефти снижают цены, чтобы привлечь покупателей, поскольку резкое восстановление поставок через Ормузский пролив толкает мировой рынок сырой нефти к перенасыщению", — отмечает он.По данным Kpler, экспорт через Ормузский пролив в октябре составил в среднем 10,3 миллиона баррелей в сутки. С учетом альтернативных маршрутов — через саудовский порт Янбу на Красном море и терминал Фуджейра в ОАЭ — региональный экспорт достиг 16,6 миллиона баррелей в сутки, что чуть ниже довоенных 17 миллионов.По словам эксперта, одновременно производители вне Ближнего Востока, особенно США, Бразилия и Канада, увеличили объемы производства. По информации Energy Aspects, мировая добыча в октябре достигла 85 миллионов баррелей в сутки, оказавшись выше пятилетнего среднего уровня в 83 миллиона баррелей в сутки.Ценовые сигналы указывают на переизбыток предложения, подчеркивает Буссо. Саудовская Аравия снизила декабрьскую цену Arab Light для азиатских покупателей на два доллара за баррель, доведя скидку к Oman/Dubai до 6,5 доллара — минимума с мая 2020 года. Премия Oman к Dubai рухнула с 34 долларов в середине сентября до 95 центов на прошлой неделе.Среди причин, как отмечает эксперт, компенсация высоких фрахтовых расходов: атаки Ирана на суда в Ормузском проливе продолжаются почти ежедневно, вынуждая производителей прибегать к дорогой перевалке с судна на судно. Ставки фрахта выросли до около 30 долларов за баррель против пяти долларов до начала войны США и Ирана.При этом, по словам Буссо, мировые мощности по переработке сократились из-за ущерба на Ближнем Востоке и ударов Украины по российской инфраструктуре, а хранение избыточной нефти экономически невыгодно. Это оставляет производителям один выход — конкурировать за покупателей снижением цен, подчеркивает эксперт."Война с Ираном создала чрезвычайный энергетический дефицит, но окончание конфликта может создать рынок с таким количеством нефти, что производители не будут знать, что с ней делать. Старый энергетический рынок исчез, новый будет гораздо более тесным", — подытоживает Буссо.

ормузский пролив

ближний восток

иран

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мировая экономика, ормузский пролив, ближний восток, иран, нефть