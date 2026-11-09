https://1prime.ru/20261109/neft-875037736.html
"Старый рынок исчез": Ближний Восток снижает цены на нефть, пишет Reuters
"Старый рынок исчез": Ближний Восток снижает цены на нефть, пишет Reuters - 09.11.2026, ПРАЙМ
"Старый рынок исчез": Ближний Восток снижает цены на нефть, пишет Reuters
Резкое восстановление поставок через Ормузский пролив толкает мировой рынок к избытку предложения, пишет обозреватель Reuters Рон Буссо. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T16:54+0300
2026-11-09T16:54+0300
2026-11-09T16:54+0300
энергетика
мировая экономика
ормузский пролив
ближний восток
иран
нефть
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/03/0c/868237734_860:804:3072:2048_1920x0_80_0_0_a35519c43dcd2c7537953ade04d8ee9e.jpg
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Резкое восстановление поставок через Ормузский пролив толкает мировой рынок к избытку предложения, пишет обозреватель Reuters Рон Буссо."Ближневосточные производители нефти снижают цены, чтобы привлечь покупателей, поскольку резкое восстановление поставок через Ормузский пролив толкает мировой рынок сырой нефти к перенасыщению", — отмечает он.По данным Kpler, экспорт через Ормузский пролив в октябре составил в среднем 10,3 миллиона баррелей в сутки. С учетом альтернативных маршрутов — через саудовский порт Янбу на Красном море и терминал Фуджейра в ОАЭ — региональный экспорт достиг 16,6 миллиона баррелей в сутки, что чуть ниже довоенных 17 миллионов.По словам эксперта, одновременно производители вне Ближнего Востока, особенно США, Бразилия и Канада, увеличили объемы производства. По информации Energy Aspects, мировая добыча в октябре достигла 85 миллионов баррелей в сутки, оказавшись выше пятилетнего среднего уровня в 83 миллиона баррелей в сутки.Ценовые сигналы указывают на переизбыток предложения, подчеркивает Буссо. Саудовская Аравия снизила декабрьскую цену Arab Light для азиатских покупателей на два доллара за баррель, доведя скидку к Oman/Dubai до 6,5 доллара — минимума с мая 2020 года. Премия Oman к Dubai рухнула с 34 долларов в середине сентября до 95 центов на прошлой неделе.Среди причин, как отмечает эксперт, компенсация высоких фрахтовых расходов: атаки Ирана на суда в Ормузском проливе продолжаются почти ежедневно, вынуждая производителей прибегать к дорогой перевалке с судна на судно. Ставки фрахта выросли до около 30 долларов за баррель против пяти долларов до начала войны США и Ирана.При этом, по словам Буссо, мировые мощности по переработке сократились из-за ущерба на Ближнем Востоке и ударов Украины по российской инфраструктуре, а хранение избыточной нефти экономически невыгодно. Это оставляет производителям один выход — конкурировать за покупателей снижением цен, подчеркивает эксперт."Война с Ираном создала чрезвычайный энергетический дефицит, но окончание конфликта может создать рынок с таким количеством нефти, что производители не будут знать, что с ней делать. Старый энергетический рынок исчез, новый будет гораздо более тесным", — подытоживает Буссо.
ормузский пролив
ближний восток
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/03/0c/868237734_897:417:3072:2048_1920x0_80_0_0_92a65592e28528dee29e540a098cb853.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, ормузский пролив, ближний восток, иран, нефть
Энергетика, Мировая экономика, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, Нефть
"Старый рынок исчез": Ближний Восток снижает цены на нефть, пишет Reuters
Reuters: восстановление поставок через Ормузский пролив толкает рынок нефти к избытку
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ.
Резкое восстановление поставок через Ормузский пролив толкает мировой рынок к избытку предложения, пишет обозреватель Reuters
Рон Буссо.
"Ближневосточные производители нефти снижают цены, чтобы привлечь покупателей, поскольку резкое восстановление поставок через Ормузский пролив толкает мировой рынок сырой нефти к перенасыщению", — отмечает он.
По данным Kpler, экспорт через Ормузский пролив в октябре составил в среднем 10,3 миллиона баррелей в сутки. С учетом альтернативных маршрутов — через саудовский порт Янбу на Красном море и терминал Фуджейра в ОАЭ — региональный экспорт достиг 16,6 миллиона баррелей в сутки, что чуть ниже довоенных 17 миллионов.
По словам эксперта, одновременно производители вне Ближнего Востока, особенно США, Бразилия и Канада, увеличили объемы производства. По информации Energy Aspects, мировая добыча в октябре достигла 85 миллионов баррелей в сутки, оказавшись выше пятилетнего среднего уровня в 83 миллиона баррелей в сутки.
Ценовые сигналы указывают на переизбыток предложения, подчеркивает Буссо. Саудовская Аравия снизила декабрьскую цену Arab Light для азиатских покупателей на два доллара за баррель, доведя скидку к Oman/Dubai до 6,5 доллара — минимума с мая 2020 года. Премия Oman к Dubai рухнула с 34 долларов в середине сентября до 95 центов на прошлой неделе.
Среди причин, как отмечает эксперт, компенсация высоких фрахтовых расходов: атаки Ирана на суда в Ормузском проливе продолжаются почти ежедневно, вынуждая производителей прибегать к дорогой перевалке с судна на судно. Ставки фрахта выросли до около 30 долларов за баррель против пяти долларов до начала войны США и Ирана.
При этом, по словам Буссо, мировые мощности по переработке сократились из-за ущерба на Ближнем Востоке и ударов Украины по российской инфраструктуре, а хранение избыточной нефти экономически невыгодно. Это оставляет производителям один выход — конкурировать за покупателей снижением цен, подчеркивает эксперт.
"Война с Ираном создала чрезвычайный энергетический дефицит, но окончание конфликта может создать рынок с таким количеством нефти, что производители не будут знать, что с ней делать. Старый энергетический рынок исчез, новый будет гораздо более тесным", — подытоживает Буссо.