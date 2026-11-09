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Поставки сырой нефти на НПЗ NIS прерваны из-за аварии на нефтепроводе JANAF

Поставки сырой нефти на НПЗ NIS прерваны из-за аварии на нефтепроводе JANAF - 09.11.2026, ПРАЙМ

Поставки сырой нефти на НПЗ NIS прерваны из-за аварии на нефтепроводе JANAF

Поставки сырой нефти на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), находящейся под санкциями США, прерваны | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T17:38+0300

2026-11-09T17:38+0300

2026-11-09T17:38+0300

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БЕЛГРАД, 9 ноя – ПРАЙМ. Поставки сырой нефти на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), находящейся под санкциями США, прерваны из-за аварии на Адриатическом нефтепроводе (JАNAF) в Хорватии, сообщает Радио и телевидение Сербии. NIS 30 октября получила от американского минфина очередное продление лицензии на операционную деятельность до 11 декабря. "С 6 ноября, когда произошла авария на нефтепроводе JANAF, сырая нефть не поступает на НПЗ Панчево", - сообщает телеканал. Хорватская компания-оператор нефтепровода сообщила в понедельник, что 6 ноября во время ремонта нефтепровода он получил повреждение на участке Сисак-Славонски-Брод, причем разлилось некоторое количество сырой нефти, угрозы для окружающей среды нет, территория у поврежденного участка нефтепровода очищается. Продолжаются переговоры по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL.

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нефть, газ, сша, хорватия, сербия, nis, нпз, газпром