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Поставки сырой нефти на НПЗ NIS прерваны из-за аварии на нефтепроводе JANAF - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Поставки сырой нефти на НПЗ NIS прерваны из-за аварии на нефтепроводе JANAF
Поставки сырой нефти на НПЗ NIS прерваны из-за аварии на нефтепроводе JANAF - 09.11.2026, ПРАЙМ
Поставки сырой нефти на НПЗ NIS прерваны из-за аварии на нефтепроводе JANAF
Поставки сырой нефти на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), находящейся под санкциями США, прерваны | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T17:38+0300
2026-11-09T17:38+0300
нефть
газ
сша
хорватия
сербия
nis
нпз
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БЕЛГРАД, 9 ноя – ПРАЙМ. Поставки сырой нефти на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), находящейся под санкциями США, прерваны из-за аварии на Адриатическом нефтепроводе (JАNAF) в Хорватии, сообщает Радио и телевидение Сербии. NIS 30 октября получила от американского минфина очередное продление лицензии на операционную деятельность до 11 декабря. "С 6 ноября, когда произошла авария на нефтепроводе JANAF, сырая нефть не поступает на НПЗ Панчево", - сообщает телеканал. Хорватская компания-оператор нефтепровода сообщила в понедельник, что 6 ноября во время ремонта нефтепровода он получил повреждение на участке Сисак-Славонски-Брод, причем разлилось некоторое количество сырой нефти, угрозы для окружающей среды нет, территория у поврежденного участка нефтепровода очищается. Продолжаются переговоры по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL.
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нефть, газ, сша, хорватия, сербия, nis, нпз, газпром
Нефть, Газ, США, ХОРВАТИЯ, СЕРБИЯ, NIS, НПЗ, Газпром
17:38 09.11.2026
 
Поставки сырой нефти на НПЗ NIS прерваны из-за аварии на нефтепроводе JANAF

Поставки сырой нефти на НПЗ NIS прерваны из-за аварии на Адриатическом нефтепроводе

© fotolia.com / Guido Vrola%Нефтяные насосы
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2026
© fotolia.com / Guido Vrola
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БЕЛГРАД, 9 ноя – ПРАЙМ. Поставки сырой нефти на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), находящейся под санкциями США, прерваны из-за аварии на Адриатическом нефтепроводе (JАNAF) в Хорватии, сообщает Радио и телевидение Сербии.
NIS 30 октября получила от американского минфина очередное продление лицензии на операционную деятельность до 11 декабря.
"С 6 ноября, когда произошла авария на нефтепроводе JANAF, сырая нефть не поступает на НПЗ Панчево", - сообщает телеканал.
Хорватская компания-оператор нефтепровода сообщила в понедельник, что 6 ноября во время ремонта нефтепровода он получил повреждение на участке Сисак-Славонски-Брод, причем разлилось некоторое количество сырой нефти, угрозы для окружающей среды нет, территория у поврежденного участка нефтепровода очищается.
Продолжаются переговоры по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL.
 
НефтьГазСШАХОРВАТИЯСЕРБИЯNISНПЗГазпром
 
 
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