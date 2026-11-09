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Стратегический резерв нефти США обновил минимальный уровень
Стратегический резерв нефти США обновил минимальный уровень - 09.11.2026, ПРАЙМ
Стратегический резерв нефти США обновил минимальный уровень
Стратегический резерв нефти США обновил минимальный уровень с октября 1982 года, опустившись до 279,5 миллиона баррелей на конец недели, завершившейся 6 ноября, | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T19:55+0300
2026-11-09T19:55+0300
2026-11-09T19:55+0300
нефть
сша
стратегический нефтяной резерв
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США обновил минимальный уровень с октября 1982 года, опустившись до 279,5 миллиона баррелей на конец недели, завершившейся 6 ноября, следует из данных минэнерго страны. Ниже этого уровня стратегический резерв находился на конец недели по 8 октября 1982 года, когда показатель составлял 278,725 миллиона баррелей.
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нефть, сша, стратегический нефтяной резерв
Нефть, США, стратегический нефтяной резерв
Стратегический резерв нефти США обновил минимальный уровень
Стратегический резерв нефти США снизился до 279,5 миллиона баррелей